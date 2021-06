Η Μπάρτι απέκλεισε την "μάχιμη" Ναβάρο στην πρεμιέρα (vids)

Το Νο1 κόσμου, η Άσλεϊ Μπάρτι απέκλεισε με 2-1 σετ την Κάρλα Ναβάρο η οποία έδειξε μετά από την "μάχη" με τον καρκίνο να βρίσκει τον καλό της εαυτό στα κορτ.

Στον 2ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε το Νο1 κόσμου, η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή δεν είχε και τόσο εύκολο έργο αφού απέναντι της είχε την Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο η οποία δείχνει να επιστρέφει στις παλιές καλές ημέρες μέτα από την "μάχη" που έδωσε με τον καρκίνο το 2020.

The world No.1 is through @ashbarty beats a spirited Carla Suarez Navarro 6-1, 6-7(1), 6-1 for her first win on grass since 2019#Wimbledon pic.twitter.com/gZSpnV2pd9