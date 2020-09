Διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin η Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο (vid)

Σοκ στο παγκόσμιο τένις έχει προκαλέσει η αναγγελία της Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο ότι έχει διαγνωστεί με λέμφωμα Hodgkin, το οποίο είναι μια μορφή καρκίνου.

Η 32χρόνη Ισπανίδα που στις 3/9 έχει τα γενέθλια της και είχε αποσύρει την συμμετοχή της από το US Open έχει εισαχθεί ήδη σε νοσοκομείο στην χώρα της και θα ξεκινήσει σύντομα χημειοθεραπείες που θα κρατήσουν για έξι μήνες.

Η Ναβάρο μέσα από το νοσοκομείο στέλνει το δικό της μήνυμα τονίζοντας ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά και πως η αυτοπεποίθηση και η υπομονή την οδήγησαν στην καριέρα της και το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα αν και ο αντίπαλος δεν είναι ο ευκολότερος που έχει αντιμετωπίσει.

Η Ισπανίδα έχει φτάσει έως το Νο6 του κόσμου και έχει 2 τίτλους καριέρας και 7 προημιτελικούς σε Grand Slam. Στην έξαρση της πανδημίας του covid-19 στην Ισπανία βοηθούσε εθελοντικά σε τράπεζα τροφίμων στα Κανάρια Νησιά.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

