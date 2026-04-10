Οι Σίνερ και Ζβέρεφ έκλεισαν ραντεβού στα ημιτελικά και στο Μόντε Κάρλο

Οι Γιάνικ Σίνερ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά το Indian Wells και το Miami Open, θα είναι αντίπαλοι στα ημιτελικά και στο Μόντε Κάρλο.

Ο Γιάνικ Σίνερ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), στο Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Σίνερ, στο 2ο χρονικά προημιτελικό της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), επικράτησε επί του Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-3, 6-4, φθάνοντας στις 20 διαδοχικές νίκες σε ATP 1000, ;ένα σερί που άρχισε από τη νίκη του στο πέρυσι στο Παρίσι, με τον Ιταλό να συνεχίζει την πορεία του για τον 4ο διαδοχικό τίτλο σε Masters, έπειτα από τις νίκες του φέτος στο Indian Wells και στο Miami Open.

Aπέναντι στον Οζέρ-Αλιασίμ ο Σίνερ με break προηγήθηκε 4-2 και διατηρώντας το σερβίς του κατάκτησε το 1ο σετ με 6-3.

Το 2ο break από τον Σίνερ του έδωσε προβάδισμα με 4-3 στο 2ο σετ και χωρίς να κινδυνεύσει έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.

Αντίπαλός του στον ημιτελικό ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που νωρίτερα επικράτησε επί του Ζοάο Φονσέκα με 7-5, 6-7(3), 6-3, για την επιστροφή του στα ημιτελικά στο Μόντε Κάρλο έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Οι Σίνερ και Ζβέρεφ θα αναμετρηθούν για 13η φορά στο tour, με τον Σίνερ να μετρά οκτώ νίκες. Στα τελευταία επτά παιχνίδια τους ο 22χρονος Ιταλός έχει βγει νικητής, με τους παίκτες μετά το Indian Wells και το Miami Open να βρίσκονται αντίπαλοι στα ημιτελικά και στο Μόντε Κάρλο. Ο Σίνερ στο Indian Wells νίκησε με 6-2, 6-4 και στο Miami Open με 6-3, 7-6(4).



