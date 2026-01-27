Στα ημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας στους «8» του Τιέν.

Μία θέση στη τελική τετράδα του Australian Open «έκλεισε» ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αφού επικράτησε με 3-1 στα σετ του Λέρνερ Τιέν. Το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε τον νεαρό Αμερικανό με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3), σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

Αντίπαλος του στους «4» θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) - Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6). Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά όπου ο Γερμανός αθλητής θα βρίσκεται στην ημιτελική φάση του Open της Αυστραλίας, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει το τρόπαιο.

Υπενθυμίζουμε πως πέρσι βρέθηκε στο τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας στον ημιτελικο του Τζόκοβιτς, όπου έχασε με 3-0 (6-3, 7(7)-6(4), 6-3) από τον Ιταλό Γιάνικ Σίνερ σε έναν αγώνα που διήρκησε σχεδόν 3 ώρες (2:45).