Australian Open: Στους «4» ο Ζβέρεφ

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Australian Open, Ζβέρεφ, Αλκαράθ
Στα ημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας στους «8» του Τιέν.

Μία θέση στη τελική τετράδα του Australian Open «έκλεισε» ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αφού επικράτησε με 3-1 στα σετ του Λέρνερ Τιέν. Το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε τον νεαρό Αμερικανό με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3), σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

Αντίπαλος του στους «4» θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) - Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6). Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά όπου ο Γερμανός αθλητής θα βρίσκεται στην ημιτελική φάση του Open της Αυστραλίας, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει το τρόπαιο.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Υπενθυμίζουμε πως πέρσι βρέθηκε στο τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας στον ημιτελικο του Τζόκοβιτς, όπου έχασε με 3-0 (6-3, 7(7)-6(4), 6-3) από τον Ιταλό Γιάνικ Σίνερ σε έναν αγώνα που διήρκησε σχεδόν 3 ώρες (2:45).

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    AUSTRALIAN OPEN Τελευταία Νέα