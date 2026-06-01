Ζουμπκόφ: Ασίστ και πρωταθλήματα σαν... καραμέλες, εργάτης και πολυθεσίτης στην επίθεση

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ έρχεται στην Ελλάδα για την ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς ενισχύεται με έναν παίκτη που θα ήθελε ο κάθε προπονητής...

Η ΑΕΚ προχωράει με γοργούς ρυθμούς την περίπτωση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν. Ο προσεχώς 30χρονος Ζουμπκόφ πρόκειται για Ουκρανό εξτρέμ με σταθερή παρουσία στην εθνική του ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι.... άγνωστος μπροστά στα ασημικά, καθώς έχει κατακτήσει συνολικά επτά πρωταθλήματα σε Ουκρανία και Ουγγαρία με τις φανέλες των Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φερεντσβάρος, αλλά κι ένα κύπελλο Τουρκίας με την Τράμπζονσπορ.

«Δήμιος» της Ρεάλ στο Champions League

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2014 στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά τα πρώτα χρόνια δεν κατάφερε να αναδειχθεί ως μέλος στο ρόστερ των Ουκρανών. Ο δανεισμός στη Μαριούπολη το 2018 τον βοήθησε να βρει σταθερά αγωνιστικά λεπτά, όμως ο επόμενος στην Φερεντσβάρος αποδείχθηκε καθοριστικός για την καριέρα του. Στην Ουγγαρία πείστηκαν από τις εμφανίσεις του και τον αγόρασαν το 2020 για το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Δυο χρόνια αργότερα η Σαχτάρ τον πήρε πίσω για δυο εκατομμύρια, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σκόραρε το πρώτο γκολ στο Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια ήττα των Ουκρανών με 2-1. Λίγες μέρες αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα στη ρεβάνς κόντρα στους Μερένγκες, σε ματς που έληξε ισόπαλο με 1-1 για τη φάση των ομίλων.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στη Σαχτάρ έμεινε για τρεις σεζόν, όπου κατέγραψε συνολικά 54 συμμετοχές με απολογισμό 15 γκολ. Κάπως έτσι έπεισε την Τράμπζονσπορ να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025 για να τον υπογράψει με συμβόλαιο έως το 2029. Στην Τουρκία αποτέλεσε βασικό γρανάζι τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς σε 37 εμφανίσεις μέτρησε τέσσερα γκολ και 12 ασίστ, αριθμός που αποτελεί ορόσημο στην καριέρα του.

«Εργάτης» με βιογραφικό στην Εθνική

Στην Ουκρανία περιγράφουν τον Ζουμπκόφ ως έναν «εργάτη» με μεγάλη τακτική αντίληψη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί ως αριστεροπόδαρος με περίσσια ευκολία και στα δυο άκρα της επίθεσης, ενώ πιο σπάνια έχει κληθεί να κινείται και στον άξονα πίσω από τον φορ.

Ξεχωρίζει παράλληλα για τα τρεξίματά του και την τακτική του πειθαρχία, στοιχεία που του χάρισαν και το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα πίσω στο 2020 υπό τις οδηγίες του Αντρέι Σεφτσένκο. Έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος, με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ. Σεφτσένκο και Ρεμπρόφ τον έχουν συμπεριλάβει στην αποστολή των Ουκρανών στο Euro 2020 και 2024 αντίστοιχα, καθώς έχει καθιερωθεί ως μέλος της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Άρχοντας των τροπαίων

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πληθώρα τροπαίων σε Ουκρανία, Ουγγαρία και Τουρκία. Είναι πέντε φορές πρωταθλητής Ουκρανίας με την φανέλα της Σαχτάρ, με την οποία πανηγύρισε και πέντε Κύπελλα. Στην Ουγγαρία πήρε τρία πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος κι ένα Κύπελλο, ενώ τελευταία κούπα στην πλούσια τροπαιοθήκη του είναι το κύπελλο Τουρκίας με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ.

Τα στατιστικά του Ζουμπκόφ