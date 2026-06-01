Φωτιάς για Νταβέλη: «Το θέμα λύθηκε, άνθρωπος είναι και αυτός»

Ο Βασίλης Φωτιάς μιλώντας για τις δηλώσεις που είχε κάνει εναντίον του ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε πως το θέμα λύθηκε και πως ο ισχυρός άνδρας των «βυσσινί» είναι και αυτός άνθρωπος.

Ο διεθνής διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς μιλώντας στην εκπομπή «ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ», στάθηκε στην πίεση που βιώνουν οι... άρχοντες των αγώνων, ενώ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Νταβέλη.

Αρχικά για την πίεση επισήμανε: «Δεν μπορείς να κοιμηθείς όλο το βράδυ αν έχεις κάνει ένα σημαντικό λάθος. Μου έχει συμβεί. Πάντα έβγαινα πιο δυνατός».

Για το αν ένιωσε ποτέ φόβο: «Δεν έχω νιώσει, σίγουρα έχω νιώσει την αδρεναλίνη μου να ανεβαίνει επειδή μπορεί να υπάρχει πίεση, να θέλει να σκοράρει η μία ομάδα ή η άλλη αλλά φόβο ποτέ».

Για τις επιθέσεις εναντίον διαιτητών και για το αν έχει υποστεί απειλή: «Δεν έχω λάβει ούτε κάποιο απειλητικό μήνυμα ούτε έχω νιώσει να απειλούμαι».

Για το τι θα γράψει στο Φύλλο Αγώνα και για το αν μπορεί να κάνει διαχείριση: «Δεν γίνεται διαχείριση. Για ό,τι έχω ακούσει και είμαι σίγουρος, το καταγράφω».

Για το αν αρκεί η ικανότητα ή/και οι δημόσιες σχέσεις για έναν διαιτητή: «Όποιος ξεκινήσει και βάλει σαν βάση τέτοιες σκέψεις, θα είναι κοντός ο δρόμος του. Για να ανελιχθείς θέλει ικανότητα και να σου δοθεί η ευκαιρία. Το πώς θα πάρεις την ευκαιρία… Πολλοί συνάδελφοι ήταν άτυχοι, μπορεί να μην υπήρχε το χρονικό μομέντουμ».

Για το περιστατικό με τον κ. Νταβέλη: «Το θέμα με τον κ. Νταβέλη λύθηκε όπως λύθηκε και ανήκει στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα ή η πίεση που έχουν εκείνη τη χρονική στιγμή, μπορεί να κάνουν μια λάθος τοποθέτηση ή λάθος δήλωση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί».