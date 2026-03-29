Ο Ζβέρεφ κάνει ένεση ινσουλίνης στη διάρκεια του Miami Open

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1 από την παιδική του ηλικία, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο πρωταθλητή.

O Aλεξάντερ Ζβέρεφ έχει μάθει από μικρό παιδί να ζει με τον διαβήτη και να διαχειρίζεται τις καταστάσεις εντός κι εκτός κορτ. Όπως συνέβη και σε αγώνα του στο Miami Open, όπου ο Ζβέρεφ έφθασε στα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο 29χρονος Γερμανός, Νο.3 στον κόσμο, σε διάλειμμα αγώνα του στο Miami Open, έκατσε στην καρέκλα του, πήρε την ένεση ινσουλίνης, για μια συνηθισμένη για τον ίδιο ρουτίνα .

Alexander Zverev gestionando su diabetes en pleno cambio de lado en Miami.



Diagnosticado a los 4 años, compite en la élite mientras ayuda a niños con su misma condición a través de su fundación.

Ο Ζβέρεφ διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1, σε ηλικία τεσσάρων ετών κι από τότε λαμβάνει ενέσιμα ινσουλίνη, κάτι που κάνει και στην επαγγελματική του καριέρα στο τένις στη διάρκεια των διαλειμμάτων στους αγώνες.

Σε νεαρή ηλικία προέτρεπαν τον Ζβέρεφ να μη ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, καθώς θεωρούσαν πως θα ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί, όμως ξεπέρασε τις όποιες ανησυχίες και περιορισμούς και ζώντας με τον διαβήτη, έχει εξελιχθεί ως ένας κορυφαίος παίκτης.

Το 2022 ίδρυσε το «Alexander Zverev Foundation», ένα ίδρυμα με σκοπό την παροχή ινσουλίνης και φαρμάκων σε παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών με διαβήτη παγκοσμίως.

