Ο Γιάνικ Σίνερ αν και δυσκολεύτηκε, κέρδισε τον πρώτο του τίτλο για το 2026 στην Καλιφόρνια και έγραψε ιστορία.

Ο τελικός του Indian Wells 2026 μεταξύ του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και του Γιάνικ Σίνερ ήταν ένα πραγματικό σεμινάριο του αθλήματος. Και οι δύο τενίστες έδειξαν γιατί είναι δύο από τους καλύτερους στο κόσμο, πρωταγωνιστώντας σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τη νίκη να πηγαίνει εν τέλει στον Ιταλό με σκορ 2-0 στα σετ 7-6(6) και 7-6(5), σε ένα παιχνίδι που διήρκησε 1 ώρα και 55 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ έπαιξε σε πολύ παρόμοιο επίπεδο με εκείνο που είχε παίξει όταν νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά, ωστόσο, η απόδοση του νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη άγγιξε το απόλυτο και του εξασφάλισε τον πρώτο του τίτλο για το 2026, μετά από μια επική ανατροπή στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ.

Ο Σίνερ πήρε το πρώτο σετ μετά από 1 ώρα και 1 λεπτό

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μεντβέντεφ να παίζει όπως στον αγώνα με τον Αλκαράθ, χτυπώντας με σιγουριά κάθε μπάλα και έχοντας σταθερή απόδοση από τη γραμμή του σερβίς. Ο Ρώσος είχε παραταχθεί τέλεια, ενώ ο Σίνερ κράτησε τη θέση του για να διατηρήσει την ισοπαλία στο σκορ. Το κύριο πρόβλημα για τον Ιταλό προέκυψε όταν προσπάθησε να παίξει backhand με τον Ντανιίλ, αδυνατώντας όμως να του προκαλέσει «ζημιά».

Παρόλο που ο Μεντβέντεφ ήταν ο πρώτος που είχε δύο ευκαιρίες για το 0-30 στο σερβίς του Σίνερ, τα πρώτα break points ευνόησαν τον νεαρό Ιταλό και έφεραν το πρώτο σετ στο 3-3. Ωστόσο, ο 30χρόνος επέδειξε μεγάλο θάρρος και συνέχισε να πιέζει τον Σίνερ, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, εν τέλει πήρε το πρώτο σετ.

Ο Σίνερ έκανε επική ανατροπή εναντίον του Μεντβέντεφ σε άλλο ένα τάι μπρέικ

Στο δεύτερο σετ, ο Σίνερ φάνηκε να έχει επιπλέον ταχύτητα σε σύγκριση με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε φανερά επηρεαστεί από το πρώτο σετ, με το παραμικρό λάθος του νο.11 στην κατάταξη να του κοστίζει, παρά το σχεδόν τέλειο παιχνίδι που έκανε μέχρι τότε. Παρ' όλα αυτά, όπως και ο Ιταλός στο πρώτο σετ, ο Ντανιίλ ανέκτησε σιγά σιγά τη φόρμα του και κατάφερε να επιστρέψει.

Όπως και στο πρώτο σετ, τα break στο σερβίς απουσίαζαν. Τόσο ο Σίνερ όσο και ο Μεντβέντεφ ήταν σχεδόν αλάνθαστοι από τη γραμμή του σερβίς, με αποτέλεσμα ένα ακόμη tie break να κρίνει και το δεύτερο σετ.

Και μπορεί το tie break του πρώτου σετ να μην είχε μίνι μπρέικ, το δεύτερο όμως σημαδεύτηκε από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντανιίλ, ο οποίος αρχικά προηγήθηκε με 4-0 λόγω αρκετών λαθών του αντιπάλου του. Ωστόσο, ο Γιάνικ διόρθωσε τα λάθη του, ανακτώντας το προβάδισμα και έκανε το 5-4. Εκείνη τη στιγμή, ο Μεντβέντεφ πίεσε δυνατά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο νεαρός τενίστας κατάφερε να εξασφαλίσει το match point, κάνοντας ένα ακόμη δυνατό comeback, εναντίον του 30χρόνου.

Αφού υπέστη δύο «οδυνηρούς» αποκλεισμούς στο Australian Open και στο ATP Doha από τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιακούμπ Μένσικ αντίστοιχα, ο Σίνερ απέδειξε από την αρχή του τουρνουά της Καλιφόρνια ότι είχε επιστρέψει στα καλύτερα του.

Οι αλλαγές στο παιχνίδι του απέδωσαν καρπούς και το γεγονός ότι ο Μεντβέντεφ επαίξε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το καλύτερό του τένις, δεν ήταν αρκετό για να του στερήσει τον τίτλο.

Μάλιστα αυτή η νίκη ήταν ιστορική για τον Σίνερ, καθώς μετά και από την κατάκτηση του Indian Wells, έγινε o νεότερος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος που έχει κερδίσει όλα τα μεγάλα τουρνουά σε σκληρά γήπεδα.