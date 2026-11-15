Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε τον Ράφα Χόδαρ με 2-0 σετ, στο παιχνίδι που άνοιξε τη δράση στα ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ άρχισε με νίκη την πορεία του στα ATP Finals στο Τορίνο, επικρατώντας στο εναρκτήριο παιχνίδι του τουρνουά επί του Ράφα Χόδαρ με 6-4, 6-4.

Ο 29χρονος Γερμανός είχε τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στον 20χρονο Ισπανό, που πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση.

Ο Ζβέρεφ στη διάρκεια του 2026 αρχικά στο Roland Garros και στη συνέχεια στο US Open κατέκτησε τους πρώτους τίτλους στα Grand Slam, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και στην πόλη του Πεδεμόντιου φιλοδοξεί να φθάσει στον τίτλο στα ATP Finals, τον 3ο στην καριέρα του, μετά το 2018 και το 2021.

Ο Χόδαρ είχε το προβάδισμα ενός game μέχρι το 3-2, ο Ζβέρεφ με love game ισοφάρισε 4-4 και με το πρώτο του break, προσπέρασε με 4-3. Με νέο love game έφθασε στο 5-3 και επιστρέφοντας από το 15-40 στο 10o game, κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

Ο Γερμανός έφθασε σε νέο break στο 3ο game του 2ου σετ (2-1), ξέφυγε με 3-1 και χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπος με break, με love game στο 10ο game, έφθασε στο 6-4 και στην τελική επικράτηση.

Η 1η αγωνιστική του ομίλου «John McEnroe» θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής (15/11, 21:30) με το παιχνίδι ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και στον Αρτουρ Φις.