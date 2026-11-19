Ιδανική πρεμιέρα της Εθνικής Παίδων σε Παγκόσμιο Κύπελλο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί της Αιγύπτου με 2-1.

Πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 και πρώτη νίκη για την Εθνική Παίδων. Οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν με 2-1 της Αιγύπτου και έκαναν άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Κατάρ.

Πως ξεκίνησε η Εθνική μας ομάδα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, κατέβασε την Εθνική, με τον Γείτονα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και τους Τσίγκα, Φιλιππιάδη, Λάβδα να αποτελούν την τριάδα των στόπερ.

Ο Καραγκέλης ήταν σε όλη την αριστερή πλευρά και ο Σιώζος αντίστοιχα στα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ ήταν οι Νέτο και Μπινιάρης, με τους Κώστογλου, Χαλδέζο και Νεμπή να αποτελούν την τριάδα της επίθεσης,

Κυριαρχία της Εθνικής χωρίς γκολ στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας είχε τον έλεγχο και πίεσε να σκοράρει χωρίς όμως να καταφέρει, έχοντας ένα σουτ του Νεμπή στο ξεκίνημα και μία μεγάλη ευκαιρία με τον Καραγγέλη στο 14' όταν βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Αμρ και πλάγια και ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου τον νίκησε.

Με 10 από το 23' χωρίς να το εκμεταλλευτεί στο πρώτο

Η πίεση της Εθνικής απέφερε καρπούς στο 23' όταν η Αίγυπτος έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ταμέρ. Ωστόσο αυτή την μαθηματική υπεροχή δεν την εκμεταλλεύτηκε η Ελλάδα με το 0-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Τρία γκολ στο δεύτερο και μεγάλη νίκη της Εθνικής

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε την παραμικρή σχέση με το πρώτο, όχι μόνο για τα τρία γκολ που μπήκα, αλλά συνολικά για το θέαμα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες. Η Εθνική είχε τον απόλυτο έλεγχο, κατάφερε να προηγηθεί με δύο γκολ, αλλά στο τέλος καρδιοχτύπησε παίρνοντας ωστόσο τη νίκη.

Με την είσοδό του ο Σούβλατζη άνοιξε το σκορ

Η Εθνική μας ομάδα όπως αναφέραμε μπήκε καλύτερα και μόλις στο 54' κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα ο Χαλδέζος βρήκε ωραία τον Σούβλατζη και αυτός με ψύχραιμο σουτ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1.

Ασίστ Σούβλατζη για το 0-2 του Καραγκέλη

Και μετά το 0-1 η Εθνική συνέχισε την πίεση και στο 62' κατάφερε να κάνει το 0-2. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφυγε στην κόντρα ο Καραγκέλης με ωραία κάθετη βρήκε τον Σούβλατζη, αυτός την κατάλληλη στιγμή περίμενε και πάσαρε στον Καραγκέλη που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει για το 0-2.

Μία φάση, ένα γκολ η Αίγυπτος

Μετά το 0-2 μπορεί όλοι να νόμισαν πως τελείωσε ο αγώνας, από την στιγμή που και η Αίγυπτος έπαιζε με 10 από το 23', αλλά οι Αιγύπτιοι είχαν άλλη άποψη. Αρχικά κατάφεραν να μειώσουν στο 71' με εξαιρετικό σουτ του Σούντι. Στην συνέχεια πίεσαν να ισοφαρίσουν χωρίς να το καταφέρουν με το 1-2 να μένει ως το τέλος.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Αίγυπτος Κ17: Αμρ, Μοχάμεντ(67' Σουϊντι), Αλάα, Γιουσέφ, Ντέιζλ, Γκαμάλ(88' Κχάλεντ), Αμπντελραχίμ (67' Αμπουελέζ), Μπεσχίρ, Χασεΐμπ(46' Αμπντουλάχ), Σαφουάτ(88' Μοχτάρ), Ταμέρ

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος(90+1' Πουλόπουλος), Νέτο(74' Παπασαραφιανός), Μπινιάρης, Κώστογλου(46' Σούβλατζης), Χαλδέζος(74' Βασιλειάδης), Νεμπής(85' Παπαδάκης)

Το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου: Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική – Κυριακή, 22 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Παναμάς (15:30)

3η αγωνιστική – Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Κατάρ (17:30)