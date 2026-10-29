O Ζβέρεφ, μετά τον Μπέκερ, ο 2ος Γερμανός που φθάνει στο Νο.1
Ο Αλεξάντερτ Ζβέρεφ... πάτησε σε μια ακόμα κορυφή μέσα στο 2026, αρχικά κατέκτησε τους δύο πρώτους τίτλους της καριέρας του σε Grand Slam (Roland Garros, US Open) και τώρα για πρώτη φορά θα ανέβει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο 29χρονος νικώντας τον Τάλον Γκρίκσπορ με 6-4, 7-5 στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Βιέννης, από τη Δευτέρα (2/11) θα φιγουράρει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, διαδεχόμενος τον Γιάνικ Σίνερ.
The 30th World No.1 in ATP Tour history... Alexander Zverev ✨ https://t.co/I6UlCdQhUA— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026
Δείτε ΕπίσηςH Ριμπάκινα «κλείδωσε» το Νο.1 στο τέλος της χρονιάς
Θα είναι ο 30ός παίκτης στην ιστορία που ανεβαίνει στο Νο.1 της κατάταξης PIF ATP, όπως και η Ελενα Ριμπάκινα έγινε η 30ή παίκτρια που έγινε Νο.1 στις γυναίκες μέσα στο 2026.
Ο Ζβέρερ θα είναι μόλις ο δεύτερος Γερμανός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα, μετά τον Μπόρις Μπέκερ, που ανέβηκε στην κορυφή στις 28 Ιανουαρίου 1991.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.