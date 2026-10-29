Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και θα είναι ο 2ος Γερμανός που το καταφέρνει μετά τον Μπόρις Μπέκερ.

Ο Αλεξάντερτ Ζβέρεφ... πάτησε σε μια ακόμα κορυφή μέσα στο 2026, αρχικά κατέκτησε τους δύο πρώτους τίτλους της καριέρας του σε Grand Slam (Roland Garros, US Open) και τώρα για πρώτη φορά θα ανέβει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 29χρονος νικώντας τον Τάλον Γκρίκσπορ με 6-4, 7-5 στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Βιέννης, από τη Δευτέρα (2/11) θα φιγουράρει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, διαδεχόμενος τον Γιάνικ Σίνερ.

Θα είναι ο 30ός παίκτης στην ιστορία που ανεβαίνει στο Νο.1 της κατάταξης PIF ATP, όπως και η Ελενα Ριμπάκινα έγινε η 30ή παίκτρια που έγινε Νο.1 στις γυναίκες μέσα στο 2026.

Ο Ζβέρερ θα είναι μόλις ο δεύτερος Γερμανός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα, μετά τον Μπόρις Μπέκερ, που ανέβηκε στην κορυφή στις 28 Ιανουαρίου 1991.