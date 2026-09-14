Το US Open ολοκληρώθηκε, Ζβέρεφ και Ριμπάκινα πήραν τους τίτλους και ο Αλκαράθ ξεχώρισε με τον καλύτερο πόντο της διοργάνωσης απέναντι στο Σέλτον.

Το φετινό US Open στη Νέα Υόρκη τελείωσε και οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Έλενα Ριμπάκινα πήραν τους πολυπόθητους τίτλους.

Ο Μόνφις, ο Αλκαράθ, ο Σέλτον, και η Γκοφ ήταν μερικοί από αυτούς που ξεχώρισαν με τα απίστευτα στιγμιότυπα που χάρισαν τόσο στο κοινό των σταδίων που αγωνίστηκαν, όσο και στο κόσμο του τένις γενικότερα.

Η φαντασία, η τεχνική, η δύναμη και κυρίως η σκληρή δουλειά, είναι από τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι αθλητές για να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να «βγει προς τα έξω» το προϊόν του τένις στη κορυφαία εκδοχή του.