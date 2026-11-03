Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε και με τη... βούλα το νέο Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη και το Gazzetta παρουσιάζει τους 30 παίκτες που έχουν βρεθεί σε αυτή την κορυφή.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι το πρόσωπο που σημάδεψε το τένις για το 2026. Ο 29χρονος Γερμανός από τον Σεπτέμβριο του 2024, με ένα διάλειμμα έξι εβδομάδων στις αρχές του 2026, βρισκόταν σταθερά στο Νο.2 και στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Παραμόνευε, περίμενε τη στιγμή του, οι τραυματισμοί των Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, άνοιξαν ένα παράθυρο ελπίδας, ο Ζβέρεφ το άνοιξε διάπλατα και από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου είναι κι επίσημα το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη.΄

Όπως η Ελενα Ριμπάκινα στις γυναίκες, έτσι και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στους άνδρες, έγινε ο 30ός παίκτης στην ιστορία που ανεβαίνει στην κορυφή του παγκόσμιου ranking.

Από τον πρωτοπόρο Ίλιε Ναστάσε πριν από 53 χρόνια, ο Ζβέρεφ μπήκε στη λίστα των παικτών όπου δεσπόζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τις 428 συνολικά εβδομάδες παραμονής στο Νο.1, ακολουθούμενος από τον Ρότζερ Φέντερερ (310), ενώ εννέα συνολικά παίκτες έχουν τριψήφιο αριθμό εβδομάδων στο Νο.1. Στην αντίπερα όχθη υπάρχει και ο Αυστραλός, Πάτρικ Ράφτερ, που έστω και για μια εβδομάδα, ήταν Νο.1.

Οι 30 παίκτες που έγιναν Νο.1 κατά χρονολογική σειρά

1.Ίλιε Ναστάσε (Ρουμανία) - 40 εβδομάδες

Ο Ναστάσε, πρωταθλητής στο US Open το 1972 και στο Roland Garros το 1973, ήταν το πρώτο Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη κι έμεινε εκεί για 40 εβδομάδες, από τις 23 Αυγούστου 1973, μέχρι τις 2 Ιουνίου 1974.

2.Τζον Νιούκομπ (Αυστραλία) - 8 εβδομάδες

O Νιούκομπ των επτά τίτλων στα Grand Slam (1965-1973), διαδέχθηκε τον Ναστάσε στο Νο.1 κι έμεινε εκεί για οκτώ εβδομάδες.

3.Tζίμι Κόνορς (ΗΠΑ) - 268 εβδομάδες

Το πρώτο... βαρύ χαρτί στη λίστα των παικτών, με 268 συνολικά εβδομάδες παραμονής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Αμερικανός, πρωταθλητής οκτώ φορές σε Grand Slam (πέντε φορές στο US Open), πρωτοεμφανίστηκε στο Νο.1 στις 29 Ιουλίου 1974 κι έμεινε εκεί για 160 διαδοχικές βδομάδες (22/8/1977), για να πέσει και να επιστρέψει άλλες οκτώ φορές, τελευταία φορά το όνομά του ήταν Νο.1 στις 3 Ιουλίου 1983. Με τις 268 εβδομάδες ο Κόνορς βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης των παικτών με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο.1.

Jimmy Connors had no QUIT! 😤 https://t.co/sCyw5vQcsC — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2024

4.Μπγιορν Μποργκ (Σουηδία) - 109 εβδομάδες

Ο θρυλικός Μποργκ των 11 Slams (έξι στο Roland Garros, πέντε στο Wimbedon), για μια εβδομάδα διαδέχθηκε τον Κόνορς στο Νο.1 (23/8-29/8 1977), βρέθηκε άλλες πέντε φορές εκεί, με την παρουσία του να ολοκληρώνεται στις 2 Αυγούστου 1981.

5.Τζον ΜάκΕνρο (ΗΠΑ) - 170 εβδομάδες

O τρελό-ΜάκΕνρο, που γεννήθηκε στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο.1 στις 3 Μαρτίου 1980, συνολικά βρέθηκε εκεί 14 φορές, με τον τρεις φορές στο Wimbledon κι άλλες τέσσερις στο Wimbledon, να εμφανίζεται για τελευταία φορά στις 8/9/1985.

"You cannot be serious!" A moment of unforgettable #Wimbledon history from the one and only John McEnroe https://t.co/DZ7ab7Vddl — Wimbledon (@Wimbledon) June 22, 2019

6.Ιβάν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία) - 270 εβδομάδες

Ο Τσεχοσλοβάκος των οκτώ Grand Slam, που από το 1992 πήρε την υπηκοότητα των ΗΠΑ, συνολικά «έγραψε» 270 εβδομάδες παραμονής στο Νο.1, που τον κατατάσσουν στην 4η θέση της σχετικής λίστας. Η αρχή έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 1983, άλλες επτά φορές πάτησε στην κορυφή, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στις 12/8/1990.

One of the greatest of all-time turns 6️⃣0️⃣ today 🎂 Happy Birthday to our 3x champion, Ivan Lendl! 🏆🏆🏆 https://t.co/8NiR1uW3aR — US Open Tennis (@usopen) March 7, 2020

7.Ματς Βιλάντερ (Σουηδία) - 20 εβδομάδες

Ο Βιλάντερ, παρά τους επτά τίτλους Grand Slam στα 80's, είχε μόλις 20 εβδομάδες παραμονής στο Νο.1 κι όλες διαδοχικές, από τις 20/9/1988, μέχρι τις 29/1/1989.

8.Στέφαν Έντμπεργκ (Σουηδία) - 72 εβδομάδες

Ο τρίτος σπουδαίος Σουηδός παίκτης που έγινε Νο.1, πρωταγωνιστής από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και με έξι τίτλους Grand Slam, ο Έντμπεργκ εμφανίστηκε στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στις 13/8/1990, με τελευταία παρουσία του στις 4/10/1992.

9.Μπόρις Μπέκερ (Γερμανία) - 12 εβδομάδες

Ο πρώτος Γερμανός παίκτης και μοναδικός που έγινε Νο.1, μέχρι να φθάσουμε στο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο 59χρονος σήμερα Μπέκερ, των έξι τίτλων στα Grand Slam, έμεινε μόλις για 12 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης κι αυτές ήταν μέσα στο 1991.

Boris Becker salió con todo a defender a Alexander Zverev tras las críticas por su título en el US Open: 🗣️ "Vinieron los críticos diciendo: 'Solo ganó porque Alcaraz y Sinner no jugaron, o Sinner estaba lesionado', o 'Tuvo un cuadro fácil'. No es culpa suya si Sinner se lesiona antes, o si Alcaraz estuvo cuatro meses fuera y pierde en cuartos contra Shelton". 🗣️ "No es culpa suya si todos los favoritos pierden pronto. Uno solo puede vencer al rival que tiene enfrente en la pista. Me parece una auténtica vergüenza y una falta de respeto increíble hacia su rendimiento". 🗣️ "Se metió en la final por tercer Grand Slam consecutivo. De hecho, en Melbourne sacó para partido ante Alcaraz; podría haber estado en la final de los cuatro grandes de este año". 🗣️ "Es el actual campeón de Roland Garros y US Open, y finalista en Wimbledon. Ahora, en la recta final de su carrera, la gente tiene que rendirle el respeto que se merece". — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 17, 2026

10.Τζιμ Κούριερ (ΗΠΑ) - 58 εβδομάδες

Δύο φορές πρωταθλητής στο Australian Open (1992, 1993) κι άλλες δύο στο Roland Garros (1991, 1993) o Kούριερ έγινε Νο.1 στις 10/2/1992, βρέθηκε εκεί άλλες τρεις φορές, με τελευταία παρουσία του στις 12/9/1993.

11.Πιτ Σάμπρας (ΗΠΑ) - 286 εβδομάδες

Ο παίκτης με την 3η μεγαλύτερη χρονική παρουσία στο Νο.1. Κάτοχος 14 Grand Slam (1990-2002), ο Σάμπρας ανέβηκε για πρώτη φορά εκεί στις 12 Απριλίου 1993, για άλλες εννέα φορές έγινε Νο1., με τελευταία του εμφάνιση στις 19/11/2000.

👑 EL REY DEL SMASH CON SALTO. ​Nadie voló en una cancha de tenis como él. Un golpe único que definió toda una época del tenis. ​'Pistol Pete' Sampras. Simplemente irrepetible. https://t.co/fFdb9TDQBX — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 12, 2026

12.Αντρέ Αγκάσι (ΗΠΑ) - 101 εβδομάδες

Η σύζυγός του Στέφι Γκραφ, είναι η παίκτρια με τις περισσότερες παρουσίες στο Νο.1 (377 εβδομάδες), ο ίδιος έγραψε επίσης τριψήφιο αριθμό. Οκτώ φορές πρωταθλητής Grand Slam, ο Αγκάσι έγινε για πρώτη φορά Νο.1 στις 10 Απριλίου 1995 και η τελευταία του παρουσία ήταν στις 7 Σεπτεμβίου 2003.

13.Τόμας Μούστερ (Αυστρία) - 6 εβδομάδες

Πρωταθλητής στο Roland Garros το 1995, ο Μούστερ μέσα στο 1996 ανέβηκε για δύο φορές στο Νο.1 και για έξι συνολικά εβδομάδες.

14. Μαρτσέλο Ρίος (Χιλή) - 6 εβδομάδες



Φιναλίστ στο Australian Open το 1998, ο Ρίος βρέθηκε επίσης για έξι εβδομάδες στο Νο.1, μέσα στο 1998.

15.Κάρλος Μόγια (Ισπανία) - 2 εβδομάδες

Πρωταθλητής στο γαλλικό Όπεν το 1998, ήταν ο πρώτος Ισπανός που έγινε Νο.1, έστω και για δύο εβδομάδες από τις 15 μέχρι τις 28 Μαρτίου 1999.

16.Γιεβγκένι Καφέλνικοφ (Ρωσία) - 6 εβδομάδες

Ο Ρώσος για έξι διαδοχικές εβδομάδες το 1999 (3/5-13/6) είχε βρεθεί στο Νο.1.

17.Πάτρικ Ράφτερ (Αυστραλία) - Μία εβδομάδα

Πρωταθλητής στο US Open το 1997 και το 1998, ο Πάτρικ Ράφτερ θα έχει να λέει πως για μια εβδομάδα το 1999 (26/7-1/8) ήταν Νο.1

18.Μάρατ Σάφιν (Ρωσία) - 9 Εβδομάδες

Με μόλις δύο τίτλους Grand Slam (US Open 2000, Australian Open 2005), ο Σάφιν από τον Νοέμβριο του 2000 και μέχρι τον Απρίλιο του 2001, βρέθηκε για εννέα εβδομάδες στο Νο.1. Συγκομιδές δυσανάλογες της αξίας του.

🗓 2000 🎾 Safin vs Sampras Some serious wheels from Marat at the start of the Millennium 🌪 https://t.co/QLiFj02yD5 — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2019

19. Γκουστάβο Κουέρτεν (Βραζιλία) - 43 εβδομάδες

Τρις πρωταθλητής στο Roland Garros (1997, 2000, 2001) ο Κουέρτεν είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα παίκτης από τη Νότια Αμερική που έγινε Νο.1. Βρέθηκε εκεί για 43 συνολικά εβδομάδες, από τις 4/12/2000, μέχρι τις 18/11/2001.

20.Λέιτον Χιούιτ (Αυστραλία) - 80 Εβδομάδες

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Λίγο πριν κάνει την εμφάνισή του το Big 3, o Xιούιτ (νικητής στο US Open το 2001 και στο Wimbledon το 2002) παρέμεινε στο Νο.1 για 80 εβδομάδες, που ξεκίνησαν στις 19/11/2001 και ολοκληρώθηκαν στις 15/6/2003.

Lleyton Hewitt and Roger Federer produced one of the greatest points you’ll EVER see at Indian Wells in 2005. 🤯🎾 45 shots of absolute madness. https://t.co/orPyJdEOAC — NBS Tennis (@NBSTennis) September 29, 2026

21.Χουάν Κάρλος Φερέρο (Ισπανία) - 8 Εβδομάδες

Πρωταθλητής στο γαλλικό Όπεν το 2003, o Φερέρο υπήρξε Νο.1 για οκτώ εβδομάδες μέσα στο 2003 (8/9-2/11).

22.Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) - 13 Εβδομάδες

Πρωταθλητής στο US Open το 2003, ο Ρόντικ διαδέχθηκε τον Φερέρο για 13 εβδομάδες, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2004, πριν έρθει η εποχή του Big 3.

23.Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) - 310 Εβδομάδες

Ο Φέντερερ έγινε για πρώτη φορά Νο.1 στις 2 Φεβρουαρίου 2004 και παρέμεινε μέχρι τις 17 Αυγούστου 2008, δηλαδή για 237 διαδοχικές εβδομάδες-αριθμός ρεκόρ.

Συνολικά ο Ελβετός υπήρξε Νο.1 για 310 εβδομάδες, η 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία, για άλλες πέντε φορές ανέβηκε στο Νο.1, σε εναλλαγές με τους Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς κι λίγο από Άντι Μάρεϊ. Η τελευταία ημέρα που βρέθηκε σε αυτή την κορυφή ήταν η 24η Ιουνίου 2018.

1526 professional matches 1251 match wins 310 weeks at World No. 1 103 career titles 31 Grand Slam finals 28 Masters 1000 titles 20 Grand Slams titles 5 times year-end No. 1 1 ROGER FEDERER @rogerfederer #RForever https://t.co/l9M0JqDGM7 — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2022

24.Ράφαελ Nαδάλ (Ισπανία) - 209 Εβδομάδες

Ο Ναδάλ ξεκίνησε την παραμονή του στο Νο.1 στις 18 Αυγούστου 2008 και για 46 εβδομάδες-το καλύτερο σερί του-παρέμεινε εκεί (5/7 2009). Ο Ισπανός άλλες επτά φορές επέστρεψε στην κορυφή, με τελευταία παρουσία τους στις 2 Φεβρουαρίου 2020.

25.Νόβακ Τζόκοβιτς - 428 Εβδομάδες

O Τζόκοβιτς είναι με διαφορά ο παίκτης με τον μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο Νο.1., 428 εβδομάδες που άρχισαν στις 4 Ιουλίου 2011, με τελευταία παρουσία του στις 9 Ιουνίου 2024 και σε ηλικία 37 ετών. To μεγαλύτερο σερί του είναι 122 εβδομάδες.

5️⃣ El día que ganó la final de Grand Slam más larga de la historia. El 29 de enero de 2012, Novak Djokovic superó a Rafael Nadal por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) y 7-5 en la final del Australian Open. 🤯 5h53m de un tenis de locos... https://t.co/ITKJQjkkC6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 22, 2026

26.Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) - 41 Εβδομάδες

Το γεγονός και μόνο ότι ο Μάρεϊ ήταν στο Νο.1 για 41 διαδοχικές εβδομάδες, στα «χρυσά» χρόνια του Βig 3, καταδεικνύει την τεράστια αξία του. Ο Σκωτσέζος με τους δύο τίτλους στο Wimbledon (2013, 2016) και έναν στο US Open (2012), έμεινε στο Νο.1 από τις 7/11/2016 μέχρι τις 20/8/2017.

27.Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) - 16 Εβδομάδες

Σφήνα για 16 εβδομάδες στην κυριαρχία του Τζόκοβιτς, μπήκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, από τις 28/2 μέχρι τις 11/9 του 2022.

28.Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) - 66 Εβδομάδες

Ο Αλκαράθ έγινε Νο.1 στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και μέχρι τις 12 Απριλίου 2026, έφθασε στις 66 συνολικά εβδομάδες.

29.Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) -95 Εβδομάδες

Ο 25χρονος Ιταλός απέχει μόλις πέντε εβδομάδες από το να γίνει ο 10ος παίκτης στην ιστορία με τριψήφιο αριθμό. Ο Σίνερ έγινε Νο.1 στις 10 Ιουνίου 2024, παρέμεινε εκεί για 65 εβδομάδες, επέστρεψε σε αυτό στις 13 Απριλίου 2026 και παρά την απουσία του παρέμεινε εκεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όταν και τον διαδέχθηκε ο Ζβέρεφ.

@Wimbledon Next week Jannik Sinner will overtake Leyton Hewitt to 10th place in the All time Weeks at No1 in the ATP World Rankings. Hewitt is on 80 weeks, and Sinner will overtake that next week. Only, Federer, Nadal and Djokovic had overtaken Hewitt before #Sinner #Zverev #Wimbledon https://t.co/5O559oWN0G — Tennis Stats (@TennisStatistic) July 12, 2026

30.Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)

Ο Ζβέρεφ εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Αλκαράθ και Σίνερ, πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του, νικητής στο Roland Garros και στο US Open, φιναλίστ στο Australian Open και στο Wimbledon, με αποκοφύρωμα την άνοδό του στο Νο1, από τη 2α Νοεμβρίου και θα βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον μέχρι τον ερχομό του 2027.