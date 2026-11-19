Όλο το story του «Joker Right» που έχει ο Ολυμπιακός για να αναβάλει ένα παιχνίδι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι μαζεμένοι τραυματισμοί στη μεσαία γραμμή έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ή ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο (21-22/11) να υπάρξει σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στη διοίκηση και τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το ενδεχόμενο κατάθεσης αιτήματος αναβολής του αγώνα με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένος για τις 5 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκη.

Η συγκεκριμένη σκέψη δεν προέκυψε τώρα. Είχαν εξεταστεί τρία διαφορετικά παιχνίδια για τα οποία θα μπορούσε να ζητηθεί αναβολή. Αρχικά είχε πέσει στο τραπέζι η αναμέτρηση με τον Άρη στο Χαριλάου, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ένα σενάριο, ωστόσο, που εξαρχής δεν συγκέντρωνε σοβαρές πιθανότητες. Το συγκεκριμένο ματς έρχεται μετά τη Μίλαν.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση του ντέρμπι με την ΑΕΚ (τέσσερις μέρες μετά έχει το ταξίδι στη Σλοβενία με την Τσέλιε), ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο ακούστηκαν σκέψεις ακόμη και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 30 Ιανουαρίου.

Το τελευταίο σενάριο είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα προέρχεται από το ταξίδι στην Πορτογαλία για την αναμέτρηση με την Τορένσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα έχει μπροστά του μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς μεσοβδόμαδη υποχρέωση για να προετοιμαστεί.

Τώρα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι απουσίες των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο έχουν περιορίσει δραματικά τις επιλογές του Αλγκουαθίλ και το ματς με την ΑΕΚ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Βέβαια, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου ενδέχεται να έχει επιστρέψει ο Έσε, κάτι που θα συνεκτιμηθεί.

Υπάρχει, πάντως, και χρονικό περιθώριο που πιέζει. Εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να ζητήσει αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα πρέπει να καταθέσει το σχετικό αίτημα τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του. Συνεπώς, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αν δεν κάνει αίτημα αναβολής του αγώνα με την ΑΕΚ, τότε εκτός απροόπτου θα ζητήσει αναβολή με τον Παναθηναϊκό τέλη Ιανουαρίου.