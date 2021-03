Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Ντομινίκ Τιμ στο Qatar Open.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο4 κόσμου αποκλείστηκε με 7-6 (3), 2-6, 6-4 από τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στον προημιτελικό της Ντόχα έχοντας πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του.

Ο Μπαουτίστα Αγκούτ ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) στο 3ο και καθοριστικό σετ αλλά ο Ντομινίκ Τιμ το πήρε αμέσως πίσω (1-1). Ο Ισπανός επανήλθε με μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2) και με το σερβίς του έφτασε στην πρόκριση.

Στον ημιτελικό της Παρασκευής θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ενώ στον άλλο θα δούμε τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με τον Τέιλορ Φριτζ.

Μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό στο Ρότερνταμ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επανήλθε στις νίκες στη Μασσαλία.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο3 και την Δευτέρα θα είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Ιγκόρ Γκερασίμοφ και θα παίξει την Παρασκευή (17:00, Cosmote Sport 6) με τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκε 5 ματς πόιντ για να κλείσει το παιχνίδι με τον Λευκορώσο και να βρεθεί στους "8" στο Open 13.

