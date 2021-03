Στους "8" στο Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε σε 1.04' με 6-2, 6-3 τον Γάλλο Νο81 Λούκας Πούιγ στον 2ο γύρο και θα παίξει την Παρασκευή (18:30, Cosmote Sport 6) στον προημιτελικό μ' έναν ακόμη Γάλλο τον Πιέρ Ούγκο Ερμπέρ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχει κατακτήσει τον τίτλο στη Μασσαλία το 2019 και το 2020 έκανε το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση και στόχος είναι να φτάσει στον τελικό της Κυριακής και να διεκδικήσει το 3ο σερί!

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε το 18ο συνεχόμενο σετ του στο Open 13.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και με νέο μπρέικ στο 5-1. Ο Έλληνας θα χαλαρώσει για να δεχτεί μπρέικ από τον Γάλλο που μειώνει σε 5-2.

Στο σερβίς όμως του Λούκας Πούιγ θα έχει σετ πόιντ και με το 3ο μπρέικ θα κλείσει στο 6-2 σε 30'.

Στο 2ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 με love service game και με τον ίδιο τρόπο θα ισοφαρίσει σε 2-2 ο Λούκας Πούιγ.

Ο Έλληνας τενίστας θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά ο Γάλλος θα το σβήσει. Θα έχει και νέο μπρέικ πόιντ και θα το μετατρέψει σε μπρέικ για το 4-2.

Θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-2 και θα έχει ματς πόιντ. Ο Πούιγ το σβήσει και θα μειώσει σε 5-3. Ο Τσιτσιπάς θα το κλείσει στο σερβίς του (6-3).

Make that 18 consecutive sets in Marseille

Defending champ @steftsitsipas moves into the quarters with a 6-2 6-3 win over Lucas Pouille @Open13 pic.twitter.com/uIJreUbCCS

— Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2021