Εκτός συνέχειας στο Qatar Open έμεινε ο Ρότζερ Φέντερερ.

O Ελβετός στον 2ο αγώνα του μετά από απουσία 405 ημερών από τα κορτ ηττήθηκε με 3-6, 6-1, 7-5 στον προημιτελικό του Qatar Open από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι και θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι.

Ο Φέντερερ έπαιξε αρκετά καλά και σ' αυτό το παιχνίδι αλλά δεν άντεξε στο 3ο σετ. Ο Γεωργιανός είχε πολύ καλά χτυπήματα, έσβησε ματς πόιντ, και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Νο5 κόσμου.

Ο Μπασιλασβίλι θα παίξει την Παρασκευή με τον Τέιλορ Φριτζ στον ημιτελικό.

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 1-0 και με "καταιγισμό" άσων θα φτάσει στο 2-1. Με μπρέικ ο Ελβετός θα πάει στο 3-1 και αφού σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 4-1!

Μειώνει σε 4-2 ο Μπασιλασβίλι και εν συνεχεία σε 5-3. Ο Ρότζερ Φέντερερ με άσο σε 38' θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ ο Γεωργιανός θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0. Ο Μπασιλασβίλι θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ και θα πάει στο 3-0! Μειώνει σε 3-1 ο Ελβετός αλλά ο Γεωργιανός με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-1!

Με το σερβίς του θα κλείσει στο 6-1 σε 25'.

Στο 3ο σετ ο Ελβετός θα προηγηθεί με 3-2 και θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ του Γεωργιανού για το 4-3! Με love service game θα προηγηθεί με 5-4 ο Ρότζερ Φέντερερ και θα έχει ματς πόιντ στο 10ο.

Θα το σβήσει ο Μπασιλασβίλι και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Με μπρέικ ο Γεωργιανός θα φτάσει στο 6-5 και θα κλείσει το σετ στο 7-5.

