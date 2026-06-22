Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή γνωστού YouTuber!

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Ανδρέας Τεττέη, βρέθηκε καλεσμένος στη μαραθώνια διαδικτυακή εκπομπή του YouTuber «ItsOnlySkillz», όπου μίλησε για όλα.

Ο Ανδρεάς Τεττέη έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές και ξεκίνησε και επίσημα τις προπονησείς με τον Παναθηναϊκό, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Χθες (21/06) όμως, μετά το πέρας των καθιερωμένων προπονήσεων ο νεαρός επιθετικός βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του YouTuber «ItsOnlySkillz».

Εκεί κάθισε για περίπου 3 ώρες και μίλησε για, σχεδόν, τα πάντα. Αρχικά παρακολούθησε μαζί με τον YouTuber τον αγώνα της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία, με τον Έλληνα διεθνή να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, τον Λαμίν Γιαμάλ, θαυμάζοντας τον παράλληλα και για το τέρμα που πέτυχε στο συγκεκριμένο ματς.

Αργότερα μίλησε και για μπάσκετ, όπου αποκάλυψε πως οι δύο αγαπημένοι του παίκτες είναι ο Κέντρικ Ναν, που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος κάνει περήφανη τη χώρα μας αγωνιζόμενος στο NBA με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Τέλος, ο Τεττεή μαζί με τον «ItsOnly», αφού πρώτα είδαν τα highlight από τα καλύτερα τέρματα που έχει πετύχει στη καριέρα του, επαίξαν μαζί το «PUBG Battleground», ένα τατκτικό πολεμικό παιχνίδι επιβίωσης τύπου battle royal.