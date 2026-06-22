Ο Λούκας Μπέργκβαλ είναι ψηλά στη λίστα της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον 20χρονο χαφ να έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τότεναμ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Λούκας Μπέργκβαλ της Τότεναμ, βλέποντάς τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος θα αποχωρήσει για μια εκ των Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με το Athletic, ο 20χρονος Σουηδός επιθυμεί να αποχωρήσει από τους Σπερς αυτό το καλοκαίρι, κάτι το οποίο έχει επικοινωνήσει και με τους ανθρώπους της ομάδας. Πέραν της Φόρεστ τον έχει στη λίστα της και η Άστον Βίλα, χωρίς όμως να κινείται τόσο ενεργά για την απόκτησή του όσο οι Reds.

Ο Μπέργκβαλ, που δεσμεύεται από την Τότεναμ με συμβόλαιο μέχρι το 2031, είχε μια ονειρική πρώτη σεζόν στη συγκεκριμένη ομάδα, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP της χρονιάς για τα Σπιρούνια και κατακτώντας το Europa League του 2025. Παρ'όλα αυτά, μετά την έλευση του Ντε Τσέρμπι ο χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε αισθητά.

Αυτή τη στιγμή, ο νεαρός χαφ των Λονδρέζων βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, όπου μετρά ήδη μια ασίστ στο ματς κόντρα στην Τυνησία.