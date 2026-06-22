Μπορεί να βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική για το Μουντιάλ με την Αργεντινή, ωστόσο ο Χούλιαν Άλβαρες σκέφτεται να κάνει μια κίνηση προκειμένου να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα.

Η δεύτερη αγωνιστική στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος της και η Αργεντινή αντιμετωπίζει απόψε (22/6, 20:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta) την Αυστρία, θέλοντας να κάνει το 2/2 στον 10ο όμιλο.

Ωστόσο, παρότι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά «τρέχει», τα μεταγραφικά ζητήματα όχι απλώς δεν μπαίνουν στον... πάγο, αλλά ενδέχεται να βγουν στο προσκήνιο, αφού ο Χούλιαν Άλβαρες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με το μέλλον του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης γνωρίζει πως μια δημόσια δήλωσή του θα έκανε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και θα έβαζε πίεση στους «Ροχιμπλάνκος», έτσι ώστε να του επιτρέψουν να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άλβαρες ενδέχεται να βρεθεί ενώπιον των δημοσιογράφων στη μικτή ζώνη.

Γνωρίζει καλά πως άπαντες θα τον ρωτήσουν σχετικά με την Μπάρτσα και ίσως εκεί βρει την ευκαιρία να αναφερθεί ξεκάθαρα για το τι επιθυμεί. Από την άλλη όμως (όπως τονίζει το δημοσίευμα), δεν θέλει οι φίλοι της Αλμπισελέστε να τον κατηγορήσουν πως εκμεταλλεύεται την κατάσταση και αποσπά την προσοχή του κόσμου και της ομάδας για το προσωπικό του όφελος.