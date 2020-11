Paris Masters: Ο Ζβέρεφ απέκλεισε τον Ναδάλ και είναι στον τελικό στο Παρίσι (vids)

Στον τελικό του Paris Masters προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας (Νο7) απέκλεισε με 6-4, 7-5 τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό στο Μπερσί και θα παίξει την Κυριακή (16:00, Cosmote Sport 6) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει πλέον 1/5 νίκες σε ημιτελικό στο Paris Masters και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τα κατάφερε με την πρώτη.

Αυτή είναι η 2η συνεχόμενη νίκη του Γερμανού επί του Ισπανού μετά από το ATP Finals 2019 και πλέον η σειρά είναι στο 5-2 υπέρ του Ναδάλ.

Τέταρτος τελικός στο 2020

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα παίξει στον 4ο τελικό του στο 2020.

Έχει κερδίσει 2 τελικούς στην Κολωνία ενώ έχασε στο US Open. Αυτός θα είναι ο 7ος τελικός σε Masters όπου έχει 3-3 με τον τελευταίο τίτλο του να έρχεται το 2018 στη Μαδρίτη.

Αυτός θα είναι συνολικά ο 22ος τελικός καριέρας και μετράει 13 τίτλους.

Κυρίαρχος ο Γερμανός

Στο 1ο σετ, ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε μπρέικ στο 3o γκέιμ (2-1) και στο 3-1. Ο Ναδάλ δεν θα μπορέσει να "απαντήσει" και ο Ζβέρεφ θα έχει τριπλό σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Ο Ισπανός θα σβήσει τα 2 αλλά με winner o Γερμανός θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ όπως και στο 1ο σετ θα φτάσει σε μπρέικ στο 3ο γκέιμ και στο 2ο (2-1). Στο 5ο γκέιμ ο Ναδάλ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 3-2. Είναι η σειρά του Ισπανού να φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ.

Ο Γερμανός θα το σβήσει για να πάει στο 4-2! Ο Ζβέρεφ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο αλλά ο Ναδάλ θα τα σβήσει και τα 3! Φτάνει και σε 4ο και θα το σβήσει και αυτό ο Ισπανός.

Μειώνει σε 4-3 ο Ναδάλ και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4. Ο Ζβέρεφ θα κάνει μπρέικ (6-5) και θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ και θα επικρατήσει με 7-5.

Ο Ζβέρεφ είχε 37 winners και 18 αβίαστα λάθη και ο Ναδάλ είχε 17-18. Οι άσοι ήταν 13-5. Τα μπρέικ ήταν 3/8 (Ζβέρεφ) και 1/3.

Final Bound.@AlexZverev defeats Rafael Nadal 6-4 7-5 to reach his first final in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/tvDbyITIWZ — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2020

Forehand to the rescue @RafaelNadal swoops in to knock off a clean winner in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/CmX9CBTfsB — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2020