Αναγέννηση Καρδίτας - Αρης: Το αυτογκόλ του Αναστασόπουλου από προβολή του Μιρ για το 0-2
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Στο 66' ο Άρης έφτασε και σε δεύτερο γκολ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας έπειτα από προβολή του Μιρ.
Ο Άρης είχε πάρει κεφάλι στο σκορ με γκολ του Φαντιγκά στο 49' και στο 66' έφτασε σε δεύτερο τέρμα επί της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Ο Γκαρέ έβγαλε τη σέντρα, ο Μιρ έβαλε την προβολή και η μπάλα κοντράροντας πάνω στον Αναστασόπουλο, κατέληξε στα δίχτυα για το 0-2, με το τέρμα να χρεώνεται ως αυτογκόλ.
@Photo credits: eurokinissi
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