Στο 66' ο Άρης έφτασε και σε δεύτερο γκολ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας έπειτα από προβολή του Μιρ.

Ο Άρης είχε πάρει κεφάλι στο σκορ με γκολ του Φαντιγκά στο 49' και στο 66' έφτασε σε δεύτερο τέρμα επί της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Ο Γκαρέ έβγαλε τη σέντρα, ο Μιρ έβαλε την προβολή και η μπάλα κοντράροντας πάνω στον Αναστασόπουλο, κατέληξε στα δίχτυα για το 0-2, με το τέρμα να χρεώνεται ως αυτογκόλ.