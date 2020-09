Ο Ντομινίκ Τιμ είναι ο νέος πρωταθλητής στο US Open.

Μετά από 4.01' και ενώ βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ και με 2-1 με μπρέικ στο 3ο σετ επικράτησε με 2-6, 4-6, 6-4, 6-4, 7-6 (6) του φανταστικού Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του US Open και κατέκτησε τον πρώτο του Major τίτλο!

Ο Ντομινίκ Τιμ είναι ο πρώτος Αυστριακός που κατακτά Grand Slam και τα κατάφερε με την 4η προσπάθεια αφού είχε χάσει 3 τελικούς (Roland Garros 2, Australian Open).

Είναι ο πρώτος παίκτης (5ος σε όλα τα Grand Slam) στην ιστορία της open era που σε τελικό στο US Open επιστρέφει από το 2-0 και κερδίζει τον τίτλο ενώ είναι ο πρώτος παίκτης μετά από τον Σεπτέμβριο του 2016 που δεν ανήκει στους Big-3 και κατακτά Grand Slam.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ από την άλλη που έβαλε τα κλάματα κατά την διάρκεια της απονομής έπαιξε στον 1ο τελικό της καριέρας του σε Grand Slam, έσβησε 2 τσάμπιονσπιπ πόιντ αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στον τίτλο.

Καλημέρα με δυο μπρέικ!

Ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε μπρέικ στο 3ο γκέιμ για να προηγηθεί με 2-1 και ο Τιμ θα μειώσει σε 3-2.

Ο Γερμανός θα πετύχει και 2ο μπρέικ για το 5-2 και θα κλείσει το 1ο σετ στο σερβίς του (6-2).

Του έκοψε το δρόμο!

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ ο Τιμ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 1-0 αλλά με μπρέικ ο Ζβέρεφ θα προηγηθεί με 2-1. Ο Τιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά με την 3η προσπάθεια ο Ζβέρεφ με μπρέικ θα ξεφύγει με 4-1.

Φοβερό θα είναι το 7ο γκέιμ. Ο Ζβέρεφ θα φτάσει 3 φορές σε σετ πόιντ αλλά ο Τιμ δεν θα του επιτρέψει να κάνει μπρέικ και θα μειώσει σε 5-1. Ο Αυστριακός θα σβήσει και νέο σετ πόιντ και με το 1ο του μπρέικ θα μειώσει σε 5-3!

Ο Ζβέρεφ θα έχει και 5ο σετ πόιντ και αυτή την φορά θα το εκμεταλλευτεί για το 6-4 και το 2-0 σετ.

Έμεινε ζωντανός

Στο 3ο γκέιμ του 3ου σετ ο Τιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Ζβέρεφ θα επανέλθει και θα προηγηθεί με 2-1 με μπρέικ.

Επικό είναι το 4ο γκέιμ εκεί όπου ο Ζβέρεφ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ αλλά ο Αυστριακός με την 4η προσπάθεια θα τα καταφέρει και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Τιμ θα προηγηθεί με 3-2 και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4!

Κοντά στο θαύμα!

Στο 4ο σετ ο Τιμ θα φτάσει στο 3-2 και ο Ζβέρεφ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Τιμ με μπρέικ θα κάνει το 5-3 και με το σερβίς του θα πάρει το σετ με 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 2-2 μετά από 2.52'!

Όρθιος και κουπάτος!

Με φόρα από το 4ο σετ ο Αυστριακός θα ανοίξει το 5ο με μπρέικ (1-0) αλλά ο Γερμανός θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1!

Ο Ζβέρεφ θα φτάσει στο 3-2 και στο 4-3 και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3! Ο Τιμ θα κάνει και αυτός μπρέικ (5-4) και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Με μπρέικ ο Τιμ θα προηγηθεί με 6-5 και ο Ζβέρεφ θα το πάρει πίσω και θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ!

Στο τάι μπρέικ ο Ζβέρεφ στο 6-4 θα σβήσει διπλό τσάμπιονσιπ πόιντ αλλά ο Τιμ θα έχει ακόμη μια ευκαιρία και θα κλείσει το παιχνίδι!

