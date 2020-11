Mετά από 2.30' ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε με 4-6, 7-6 (5), 6-4 του Φελισιάνο Λόπεζ στον 2ο γύρο του Paris Masters και έφτασε στις 1000 νίκες καριέρας.

Ο Ισπανός τενίστας έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία μετά από τους Τζίμι Κόνορς, Ρότζερ Φέντερερ και Ιβάν Λεντλ που φτάνει στις 1000 νίκες στην open era και το πέτυχε κόντρα στον συμπατριώτη του και καλό του φίλο Φελισιάνο Λόπεζ!

Ο Ράφα Ναδάλ είχε πολύ δύσκολο έργο και είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε στο 1ο του μπρέικ στις αρχές του 3ου σετ απέναντι στον 39χρονο Λόπεζ.

Επόμενος αντίπαλος του την Πέμπτη (18:00, Cosmote Sport 6) θα είναι ο Αυστραλός Τζόρνταν Τόμπσον ο οποίος κέρδισε με 2-6, 6-4, 6-2 τον Μπόρνα Τσόριτς.

Στο 1ο σετ, ο Φελισιάνο Λόπεζ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0 με άνεση. O Ράφα Ναδάλ θα μειώσει σε 2-1 και θα έχει΄μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Λόπεζ θα το σβήσει για το 3-1.

Ο Λόπεζ θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4!

Ο Ράφα Ναδάλ με love service game θα προηγηθεί με 2-1 στο 2ο σετ και με διπλό λάθος θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ. Ο Λόπεζ με άσο θα το σβήσει αλλά ο Ναδάλ θα έχει άλλη μια ευκαιρία την οποία και αυτή θα σβήσει ο συμπατριώτης του.

Μετά από 8.30' με άσο (14ος) ο Λόπεζ θα κλείσει το γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Ναδάλ ανεβάζει την απόδοση του, ¨χτυπάει" με το forehand, αλλά ο αντίπαλος του θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο 34χρονος με 2 άσους στο 9ο γκέιμ θα προηγηθεί με 5-4 αλλά ο Λόπεζ θα παραμείνει στο σετ (5-5). Τελικά θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ. Ο Ναδάλ θα επικρατήσει με 7-6 (5) και θα ισοφαρίσει.

Στο 3ο σετ, ο Ναδάλ θ' αρχίσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1! Θα κρατήσει το σερβίς του και θα επικρατήσει με 6-4!

Paris and Rafa. They just go together #RolexParisMasters | @RafaelNadal pic.twitter.com/EhuCpSRLui

The moment @RafaelNadal locked up his 1,000th career ATP win in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/mD8X8GeUkQ

VAMOS @RafaelNadal goes 0/5 on break points in the set yet still pulls out the second in a tiebreak 7-6(5).#RolexParisMasters | @TennisTV pic.twitter.com/9hnsAcgY7z

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2020