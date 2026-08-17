Ο Ματ Μόργκαν κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη σε μια μεταγραφή που ενισχύει σημαντικά την περιφέρεια των Θεσσαλονικέων.

Ολοκληρώθηκαν οι αφίξεις ξένων παικτών στον Άρη! Ο Ματ Μόργκαν προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους, σε μια άκρως σημαντική προσθήκη για τον «Θεό του Πολέμου».

Μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις του Άρη ενόψει της ερχόμενης σεζόν βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα. Ο Ματ Μόργκαν αγωνιζόταν στη EuroLeague και θα είναι κάτοικος βορρά για τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια μεταγραφή που αλλάζει το status της ομάδα του Σπανούλη στην περιφέρεια.

Ο 28χρονος Αμερικανός άφησε τη Βίρτους Μπολόνια και έχει σκοπό να κυριαρχήσει στη νέα εποχή των Θεσσαλονικέων, που έχουν υψηλές βλέψεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Μόργκαν θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας.