Τον 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (25/10) στην Κολωνία ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Μια εβδομάδα μετά από τον 1ο τίτλο στην πόλη της Γερμανίας απέναντι στον Αλιασίμ ο Αλεξάντερ επικράτησε με 6-2, 6-1 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον τελικό και πέτυχε ... νταμπλ στην Κολωνία.

Ο Ζβέρεφ θα κυριαρχήσει απόλυτα στο παιχνίδι μετά από το 1ο μπρέικ στο 5ο γκέιμ του 1ου σετ (3-2) και θα πετύχει άλλα 4 έως το φινάλε του αγώνα, εκ των οποίων τα 3 στο 2ο σετ!

Από την άλλη ο Αργεντινός είχε 0/1 μπρέικ πόιντ (5/8 ο Γερμανός), υπέπεσε σε 5 διπλά λάθη και ο Ζβέρεφ είχε 9-0 άσους!

Αυτός ήταν ο 2ος τίτλος μέσα στο 2020 για τον Ζβέρεφ και ο 3oς χαμένος τελικός για τον Σβάρτσμαν στη χρονιά αφού είχε ηττηθεί σε Κόρντομπα και Ρώμη.

The KING of Köln @AlexZverev beats Schwartzman 6-2 6-1 in a flawless performance to win back-to-back Cologne titles! pic.twitter.com/FEcKCZnY74

— Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2020