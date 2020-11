Paris Masters: Πρώτος τελικός στο 2020 για τον Μεντβέντεφ (vids)

Έτοιμος να διεκδικήσει την Κυριακή(16:00, Cosmote Sport 6) τον 8ο τίτλο της καριέρας του στο Paris Masters 2020 είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος (Νο5) επικράτησε στον ημιτελικό σε 1.37' με 6-4, 7-6 (4) του Μίλος Ράονιτς και θα παίξει στον τελικό με τον νικητή του αγώνα του Ναδάλ με τον Ζβέρεφ.

Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός του Μεντβέντεφ στο 2020. Μπορεί το 2019 να είχε 9 τελικούς αλλά φέτος έως το Παρίσι δεν τα είχε καταφέρει όπως θα ήθελε και έμενε εκτός συνέχειας από τα ημιτελικά ή τα προημιτελικά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχει 7 τίτλους καριέρας και αυτός θα είναι ο 14ος τελικός. Επιπλέον θα είναι ο 4ος τελικός Masters και έως σήμερα έχει 2-1 νίκες.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ για να προηγηθεί με 3-2 και θα κρατήσει το σερβίς του για να κλείσει το 1ο σετ με 6-4. Ο Ρώσος έχει μόλις 3 αβίαστα και ο Καναδός 11.

Στο 2ο σετ, o Μεντβέντεφ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 4-4. Το μπρέικ θα έρθει (6-5) στην καλύτερη στιγμή για τον Ρώσο αλλά ο Καναδός θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ.

Ο Μεντβέντεφ με άνεση θα σβήσει και τα 3 μπρέικ πόιντ ξανά αλλά ο Ράονιτς θα έχει νέο μπρέικ πόιντ! Ο Ράονιτς θα κάνει τελικά μπρέικ και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Μίνι μπρέικ (1-0) με το καλημέρα για τον Ρώσο ο οποίος θα φτάσει στο 4-0. Ανεβαίνει στο φιλέ για να μειώσει σε 4-1 ο Καναδός και θα πάρει πίσω το ένα από τα δυο μίνι μπρέικ (4-2).

Μειώνει εκ νέου σε 5-4 ο Ράονιτς αλλά ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ (6-4) και θα τελειώσει με 7-6 (4).

Ο Μεντβέντεφ είχε 31 winner και 12 αβίαστα και ο Ράονιτς 31-24.

Meddy on the @DaniilMedwed fights past Milos Raonic 6-4 7-6(4) in Paris to reach his first final of 2020. #RolexParisMasters pic.twitter.com/KOSfX5H9N6

From out of bounds @DaniilMedwed is WAY off the court when he strikes this forehand. #RolexParisMasters pic.twitter.com/YUsFySthsc

— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2020