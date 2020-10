Με την 98η νίκη του σε 100 αγώνες στο Παρίσι ο Ράφα Ναδάλ εξασφάλισε την 13η παρουσία του σε ημιτελικό στο Roland Garros .

O Ισπανός τενίστας (Νο2) που έχει το 100% σε ημιτελικούς (12/12) και τελικούς (12/12) στο Roland Garros θέλει άλλες 2 νίκες για να κατακτήσει την Κυριακή (11/10) το 13ο τρόπαιο του στο Παρίσι.

Ο Ράφα Ναδάλ για να φτάσει στον ημιτελικό της Παρασκευής όπου θα παίξει με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν χρειάστηκε να αποκλείσει σε 2.49' και στις 01:27 (ώρα Γαλλίας) το πρωί της Τετάρτης, τον σπουδαίο 19χρονο Ιταλό Γιανίκ Σίνερ με 7-6 (4), 6-4, 6-1 στον προημιτελικό.

Θυμίζουμε ότι ο Σβάρτσμαν είναι και ο τελευταίος άνθρωπος που κέρδισε τον Ναδάλ και μάλιστα στο χώμα!

Ο Σίνερ κοίταξε στα μάτια τον Ισπανό και είναι αλήθεια πως έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλο παίκτη στο τουρνουά από το να κερδίσει σετ από τον Ράφα Ναδάλ χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Το μέλλον του ανήκει και δείχνει πλέον πως μόνο τυχαίες δεν ήταν οι νίκες του απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά και στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Οι πόντοι ήταν 106-84. Ο Ναδάλ είχε 37 winners, 33 αβίαστα και 6/8 μπρέικ πόιντ ενώ ο αντίπαλος του είχε 31-44 και 2/7.

Ίδρωσε αλλά το πήρε ο Ναδάλ!

Στο 1ο σετ και στο 5ο γκέιμ ο Σίνερ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει για να προηγηθεί με 3-2. Ο νεαρός Ιταλός πιέζει τον Ισπανό, δεν τον αφήνει να φτάσει σε μπρέικ και ισοφαρίζει σε 3-3 και 4-4.

Ο Σίνερ παίρνει και 5ο γκέιμ από τον Ναδάλ για το 5-5 και στο 11ο θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ! Ο Ισπανός θα τα σβήσει και τα 2 αλλά ο Ιταλός θα φτάσει και σε 3ο μπρέικ πόιντ.

Με άουτ του Ναδάλ ο Σίνερ θα κάνει μπρέικ για το 6-5. Ο Ράφα "απαντά" με διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Γιανίκ θα το σβήσει! O Ναδάλ θα φτάσει σε νέο μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-6.

Το τάι μπρέικ αρχίζει με αβίαστο του Σίνερ (1-0). Ο Ναδάλ θα φτάσει στο 3-2 με βολέ με το forehand και στο 5-2 με άουτ του Σίνερ και θα φτάσει σε σετ πόιντ (6-3). Ο Ιταλός θα το σβήσει (6-4) αλλά ο Ναδάλ θα εκμεταλλευτεί το επόμενο για το 7-6 (4) σε 1.12'.

Είναι το 1ο σετ μετά από 2 χρόνια που ο Ναδάλ το κερδίζει σε τάι μπρέικ. Το τελευταίο ήταν στις 4/6/2018 όταν είχε κερδίσει το 3ο σετ του αγώνα του 4ου γύρου με τον Γερμανό Μαξιμίλιαμ Μάρτερερ με 7-6 (4).

Στο 1ο σετ που κράτησε 77' ο Σίνερ είχε 68% στο 1ο σερβίς (61%) και 13 winners, 19 αβίαστα και 1/4 μπρέικ πόιντ. Ο Ναδάλ από την άλλη είχε 14 winners, 17 αβίαστα και 1/3 μπρέικ πόιντ.

Οι πόντοι ήταν 43-41 για τον Ράφα Ναδάλ.

Δύσκολα το 2-0!

Στο 2ο σετ ο Γιανίκ Σίνερ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Ράφα Ναδάλ θα σβήσει τα 2 αλλά με το 3ο ο Ιταλός θα φτάσει σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 3-1!

Ο Ισπανός θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (3-2) και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Σίνερ θα αντέξει στην πίεση για το 4-3 αλλά ο Ναδάλ με winner θα ισοφαρίσει (4-4) και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4.

Ο Σίνερ θα σβήσει σετ πόιντ του Ναδάλ στο 10ο γκέιμ αλλά με το 2ο θα φτάσει στο 6-4 σε 54'.

Περίπατος και ημιτελικός!

Στο 3ο ο Ναδάλ θα αρχίσει με μπρέικ (1-0) για να φτάσει εύκολα στο 2-0 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 3-0! O Ισπανός θα πετύχει και άλλο μπρέικ για το 4-0.

Ο Ιταλός θα μειώσει σε 4-1 και ο Ισπανός θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι με μπρέικ στο 6-1.

In his 100th career match at #RolandGarros , @RafaelNadal returns to a 13th SFs defeating Sinner 7-6(4), 6-4, 6-1. pic.twitter.com/7OzxSouBIG

Rafa is on a roll... #RolandGarros pic.twitter.com/P4D6M4otP6

Now that's called thinking on your feet @janniksin #RolandGarros pic.twitter.com/9reyUf0SpO

Here comes Jannik Sinner #RolandGarros pic.twitter.com/TfAH3N2LoK

When mom and dad let you stay up past midnight to watch tennis @RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/VPcNx2Mp49

See that first set? Put it in Rafa's corner please.

The King of Clay wins the opener 7-6(4).@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/D1IoUPrsCo

