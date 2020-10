Roland Garros: Ο 19χρονος Σίνερ απέκλεισε τον Ζβέρεφ (vids)

Με απίστευτη εμφάνιση ο Γιανίκ Σίνερ (Νο75) απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο7) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο 19χρονος Ιταλός που είχε 39-20 winners επικράτησε μετά από 3.01' του Γερμανού φιναλίστ του US Open με 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 και θα παίξει την Τρίτη στον προημιτελικό με τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Γιανίκ Σίνερ που πριν από λίγες ημέρες κέρδισε το Νο6 του κόσμου , τον Στέφανο Τσιτσιπά στη Ρώμη, έβγαλε νοκ άουτ και το Νο7 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Παρίσι και για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι στους "8" σε Grand Slam.

Φυσικά είναι η νίκη της καριέρας του για τον παίκτη ο οποίος το 2019 είχε κατακτήσει το Next Gen ATP Finals απέναντι στον Γερμανό ο οποίος δεν ξεκινούσε καλά στα παιχνίδια στο Παρίσι, έπαιζε με την φωτιά και τελικά κάηκε.

Ο Σίνερ που είναι 19 ετών και 56 ημερών είναι ο 2ος μικρότερος σε ηλικία παίκτης μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (2006, Roland Garros) που θα παίξει σε προημιτελικό σε Grand Slam.

Επιπλέον είναι ο πρώτος παίκτης μετά από τον Ναδάλ (2005) που φτάνει στους "8" στο ντεμπούτο του στο Παρίσι. Βέβαια ο Ισπανός το είχε κερδίσει το 2005.

Ο αγώνας

Στα δυο πρώτα σετ ο Σίνερ είχε τον έλεγχο, άντεξε στην πίεση και έφτασε στο 6-3, 6-3.

Στο 3ο σετ ο Ζβέρεφ θα κάνει το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα (1-0) αλλά ο Σίνερ με υπομονή θα το πάρει πίσω για το 3-3. Στο 9ο γκέιμ ο Γερμανός θα φτάσει και σε 2ο μπρέικ (5-4) και με το 6ο σετ πόιντ θα κλείσει το σετ με 6-4 και θα μειώσει σε 2-1.

Στο 4ο σετ ο Σίνερ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και στο 3ο ο Ιταλός θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να πάει το σετ στο 3-1. Ο Σίνερ θα προηγηθεί με 5-2 και έκλεισε το παιχνίδι στο 6-3.

Οι πόντοι ήταν 133-118. Ο Σίνερ είχε 39 winners, 56 αβίαστα και 5/6 μπρέικ πόιντ ενώ ο Ζβέρεφ είχε 20-47 και 2/8.

The future is bright @janniksin is the first man to make the final 8 on his debut since Nadal, his next opponent, in 2005. He defeats Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/FWqif1NIt8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020