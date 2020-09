Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν στη Ρώμη αφού μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες κέρδισε σε 2.03' με 6-2, 7-5 για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ράφα Ναδάλ και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Italian Open.

Ο Αργεντινός ήταν καλύτερος σ' όλο το παιχνίδι, είχε σπουδαίο πρώτο σερβίς, και ο Ισπανός που δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει φέτος το 10ο τρόπαιο του στη Ρώμη δεν είχε "απαντήσεις" στο παιχνίδι του.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα παίξει την Κυριακή στις 19:00 με τον Ντένις Σαποβάλοφ στον 2ο ημιτελικό ενώ στον 1ο στις 15:00 ο Κάσπερ Ρουντ θ' αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά από τον αποκλεισμό του ανέτοιμου Ναδάλ ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του "Νόλε" στην κορυφή στη Ρώμη αλλά και στον 36ο τίτλο Masters.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Σβάρτσμαν θα κάνει 2 μπρέικ (3-2,5-2) και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-2 αφού ο Ναδάλ θα του "σβήσει" ένα από τα δυο σετ πόιντ.

Με την έναρξη του 2ου ο Αργεντίνος έχει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά θα το "σβήσει" ο Ισπανός για να προηγηθεί με 1-0 και εν συνεχεία με 2-1. O Σβάρτσμαν θα φτάσει σε μπρέικ (4-3) αλλά ο Ναδάλ θα το πάρει αμέσως πίσω και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Είναι το 1ο μπρέικ του Ισπανού στον αγώνα. Ο Αργεντίνος δεν το βάζει κάτω και "απαντά" με μπρέικ για το 5-4! Ο Ναδάλ θα "ξυπνήσει" και με love service game θα κάνει μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Μπρέικ και για τον Σβάρτσμαν και 6-5 και θα επικρατήσει δίκαια με 7-5!

Οι πόντοι ήταν 71-52. Ο Σβάρτσμαν είχε 5/9 μπρέικ πόιντ και ο Ναδάλ 2/5. Ο νικητής είχε 31 winners και 17 αβίαστα λάθη και ο χαμένος 30 αβίαστα και 21 winners.

Ο Σβάρτσμαν κερδίζει τον Ναδάλ για πρώτη φορά στην καριέρα του στο 10ο παιχνίδι τους με το πρώτο να έχει διεξαχθεί στο Ακαπούλκο.

The biggest win of his career! Take a bow, @dieschwartzman pic.twitter.com/aZtinoMfbD — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2020

Die-GOD MODE Schwartzman A breathtaking performance by @dieschwartzman to defeat Nadal for the very first time, 6-2 7-5!#IBI20 pic.twitter.com/TGh3Tu7CIh — Tennis TV (@TennisTV) September 19, 2020