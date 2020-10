Μετά από τιτανομαχία διάρκειας 5 ώρες και 8 λεπτών ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν απέκλεισε τον Ντομινίκ Τιμ στον προημιτελικό του Roland Garros και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό για πρώτη φορά στην καριέρα του.

O τελευταίος άνθρωπος που κέρδισε τον Ράφα Ναδάλ στο χώμα , ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, επικράτησε με 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2 του νικητή του US Open 2020 και φιναλίστ στο Roland Garros του 2018 και του 2019, τον Ντομινίκ Τιμ.

Πριν από το Roland Garros έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό Masters στη Ρώμη και τώρα στο Παρίσι θα παίξει πρώτη φορά σε ημιτελικό σε Grand Slam και θα περιμένει να μάθει εάν θα κοντραριστεί την Παρασκευή με τον Ράφα Ναδάλ ή με τον Γιανίκ Σίνερ.

Η Τρίτη 6 Οκτωβρίου είναι πάντως μια σπουδαία ημέρα για την Αργεντινή και το τένις της αφού πριν από λίγες ώρες προκρίθηκε στα ημιτελικά και η Νάντια Ποντορόσκα βγάζοντας νοκ άουτ την Ελίνα Σβιτολίνα.

Από την άλλη ο Ντομινίκ Τιμ μετά από 4 συνεχόμενες παρουσίες σε ημιτελικό (και 2 τελικούς) μένει εκτός τετράδας.

Οι πόντοι ήταν 196-179. Ο Τιμ είχε 81 αβίαστα λάθη, 65 winners (7-1 άσους) και 9/22 μπρέικ πόιντ ενώ ο Σβάρτσμαν είχε 62-47 και 10/16.

Περίπατος στο τάι μπρέικ

Στο 1ο σετ ο Τιμ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (4-2) αλλά ο Σβάρτσμαν θα το πάρει πίσω για το 4-3.

Στο 9ο γκέιμ ο Αυστριακός θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 5-4 όμως ο Αργεντίνος θα ισοφαρίσει σε 5-5 και εν συνεχεία σε 6-6.

Το τάι μπρέικ ήταν μόνολογος του Σβάρτσμαν που επικράτησε με 7-6 (1) σε 1.03'.

Φοβερή μάχη

Το 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ του Τιμ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-1.

H βροχή έχει ξεκινήσει στο ανοιχτό Philippe Chatrier και ο Αργεντίνος θα μειώσει σε 3-2 αλλά με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3!

Ο Τιμ θα φτάσει στο 4-4 και το 9ο γκέιμ θα έχει διάρκεια 15.41'. Ο Αυστριακός θα έχει αρχικά τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Αργεντίνος. Η συνέχεια είναι εφιαλτική για τον Τιμ που θα χάσει άλλα 4 μπρέικ πόιντ για να πάρει το πλεονέκτημα ο Σβάρτσμαν και να κάνει το 5-4.

Ο Τιμ έχει συνολικά σ' αυτό το σημείο 2/12 μπρέικ πόιντ.

To 10o γκέιμ θα πάει στον Αυστριακό (5-5) και ένα διπλό λάθος του Σβάρτσμαν στο 11ο θα δώσει διπλό μπρέικ πόιντ στον Τιμ . Εκείνος με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 και θα φτάσει στο 7-5 και στο 1-1 στα σετ.

Λύγισε τον Ντιέγκο

Στο 3ο ο Σβάρτσμαν θα φτάσει στο 1-1 μπρέικ μετά από το μπρέικ του Τιμ στο 1ο γκέιμ. O Ντιέγκο θα κάνει νέο μπρέικ στο 4ο (3-1), ο Τιμ θα το πάρει ξανά πίσω για το 3-2 αλλά ο Σβάρτσμαν με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3.

Ο Τιμ με love service game μειώνει σε 5-4 φυσικά με μπρέικ και θα κάνει νέο μπρέικ για το 6-5. Ο Σβάρτσμαν δεν μένει με τα χέρια σταυρωμένος και θα φτάσει και αυτός σε μπρέικ για να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ.

Αυτή τη φορά ο Αυστριακός θα είναι καλύτερος στο τάι μπρέικ αν και θα περάσει από 40 κύματα. Από το 5-1 ο Σβάρτσμαν θα μειώσει σε 5-4 και θα σβήσει 2 σετ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 6-6.

O Τιμ θα έχει και 3ο σετ πόιντ και θα επικρατήσει με 7-6 (6).

Έχουμε παράταση...

Στο 4ο σετ ο Αυστριακός θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 αλλά ο Αργεντίνος θα μειώσει με μπρέικ σε 2-1 και με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Σβάρτσμαν θα πάει στο 3-2 με μπρέικ και με το σερβίς του θα πάει στο 4-2.

Ο Αργεντίνος θα προηγηθεί με 5-3 αλλά ο Τιμ θα σβήσει τριπλό σετ πόιντ (0-40) στο 10ο γκέιμ και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Στο 11ο γκέιμ ο Τιμ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να φτάσει με το σερβίς του στο 6-5 από το 3-5.

O Σβάρτσμαν θα μείνει ζωντανός (6-6) και θα οδηγηθούμε σε 3ο τάι μπρέικ στο παιχνίδι. Εκεί ο Τιμ θα προηγηθεί με 3-1 και 4-3 αλλά ο Σβάρτσμαν θα ισοφαρίσει με άουτ του αντιπάλου του σε 4-4.

Ο Ντιέγκο θα φτάσει στο 5-4 και θα έχει τις μπάλες στα χέρια του. Το 5-5 από τον Τιμ αλλά ο Σβάρτσμαν θ' ανέβει στο φιλέ για να προηγηθεί με 6-5 και να φτάσει σε διπλό σετ πόιντ.

Θα τα καταφέρει ο Αργεντίνος. Μετά από 71' θα πάρει το σετ με 7-6 (5) για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Το φινάλε

Στο 5ο σετ o Σβάρτσμαν θα προηγηθεί με 2-1 και 3-2 με το σερβίς του και με μπρέικ με 4-2. Με νέο μπρέικ θα κερδίσει το παιχνίδι!

Delight for Diego @dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Quel marathon

Au bout de 5h08 de match, Diego Schwartzman se qualifie pour la ère fois de sa carrière en Grand Chelem 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2#RolandGarros pic.twitter.com/59V3Sis6R3 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020