Τέλος στα σχέδια του Στέφανου Τσιτσιπά για διάκριση στο Masters της Ρώμης έβαλε ο Γιάνικ Σίνερ.

Ο 19χρονος Ιταλός απέκλεισε σε 2.15' με 6-1,6-7(9),6-2 τον Έλληνα τενίστα, που είχε 58 αβίαστα λάθη, στον 2ο γύρο του Italian Open και τον έστειλε νωρίς στο σπίτι του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος δεν έχει μαζί του στη Ρώμη τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο Τσιτσιπά έδειξε ανέτοιμος για το παιχνίδι, είχε μια έκλαμψη μετά από τα μέσα του 2ου σετ, και χάρισε τη 2η top-10 νίκη στον Ιταλό.

Ο Σίνερ που είναι στο Νο81 ήταν φανταστικός στο πρώτο σερβίς, έφτανε πολύ εύκολα σε μπρέικ και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Νισιόκα.

Από την άλλη ο Έλληνας τενίστας ο οποίος το 2019 είχε φτάσει στα ημιτελικά του Italian Open κάνει σχέδια πλέον για το Αμβούργο ενώ στη Ρώμη θα παίξει και στο διπλό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς είχε 58 αβίαστα λάθη (6-1 διπλά) και ο Σίνερ 39. Οι winners ήταν 27-16 για τον νικητή. Οι πόντοι ήταν 105-77 ενώ τα μπρέικ πόιντ (7/14) για τον Ιταλό και 2/3 για τον Έλληνα.

Αγνώριστος Στέφανος!

Ο Σίνερ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Έλληνας τενίστας θα το σβήσει για να μειώσει σε 2-1 αλλά ο Ιταλός θα φτάσει με άνεση στο 3-1.

Με νέο μπρέικ ο Ιταλός θα κάνει το 4-1 και ο αγνώριστος Τσιτσιπάς με 2 διπλά σφάλματα στο 6ο γκέιμ θα του δώσει το δικαίωμα να φτάσει και σε 3ο μπρέικ και στο 6-1!

Ισοφάριση στο τάι μπρέικ!

Στο 1ο γκέιμ του 2ου ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 1ο του μπρέικ πόιντ στον αγώνα αλλά δεν θα τα καταφέρει και ο Σίνερ όχι μόνο θα κάνει το 1-0 αλλά και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0!

Ο Έλληνας θα μειώσει σε 3-1 και σε 5-3 ενώ με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4! Ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5 και με μπρέικ θα προηγηθεί για πρώτη φορά (6-5).

Ο Σίνερ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας θα φτάσει στο 4-1, ο Ιταλός θα ισοφαρίσει σε 4-4 και θα σβήσει σετ πόιντ (6-6).

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς θα σβήσει ματς πόιντ (7-7) θα σβήσει και 2ο (9-9) και θα εκμεταλλευτεί το 3ο σετ πόιντ (7-6 (9).

Φινάλε...

Με μπρέικ θα ξεκινήσει στο 3ο ο Ιταλός (1-0) και σε 15' με νέο μπρέικ θα γίνει το 3-0! Ο Έλληνας θα μειώσει σε 4-1 αλλά θα ηττηθεί με 6-2.

He ain't going anywhere!@StefTsitsipas saves 2 match points as he roars back from 6-1 5-2 down, taking the second set 7-6 to force a decider

Stream it live https://t.co/o4Qr1BHCPy pic.twitter.com/ZEvGf3Dr1y

— Tennis TV (@TennisTV) September 16, 2020