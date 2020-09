Μπάτλερ: Πιο ώριμος από ποτέ σε ένα περιβάλλον που «γουστάρει»! (pics & vids)

Οι Χιτ έχουν ρίξει στα... σχοινια τους Μπακς, αφού πλέον βρίσκονται στο 2-0 στη σειρά και κάνουν μεγάλα όνειρα για τη φετινή σεζόν. Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει δείξει την κλάση του και τον χαρακτήρα του και στα 2 παιχνίδια, όντας ο πρωταγωνιστής. Το gazzetta.gr γράφει για τον ξεχωριστό ηγέτη που δείχνει να έχει βρει την... Ιθάκη του στο Μαϊάμι και παρουσιάζεται πιο ώριμος από ποτέ για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Στο πρώτο... δαχτυλίδι της καριέρας του σε ένα ιδανικό περιβάλλον για τον ίδιο. Σε ένα περιβάλλον που... γουστάρει.

Στο Game 1 των Χιτ με τους Μπακς, έκανε... παπάδες με 40 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), οδηγώντας το Μαϊάμι στη νίκη. Ο Jimmy Buckets έβαλε μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο, εκτελώντας τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με το σκορ στο 99-98 υπέρ του Μαϊάμι στην 4η περίοδο, ανέλαβε δράση και με 7 σερί πόντους έκανε το 106-98, 2 λεπτά πριν το τέλος κόβωντας τα πόδια των ελαφιών.

Επιπλέον έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Χιτ με 40 πόντους στα playoffs. Οι άλλοι 2 είναι οι πρωταθλητές ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουέιντ Ουέιντ, κάτι που δείχνει πολλά

Στο δεύτερο ματς της σειράς δεν έκανε τα... όργια του πρώτου και έμεινε χαμηλά στους 13 πόντους, παίρνοντας μόλις 8 σουτ (3/8). Και εδώ είναι εκεί που πρέπει να σταθούμε. Οι ηγέτες συνήθως θέλουν να παίρνουν πολλές προσπάθειες στα ματς playoffs, ακόμα και αν δεν είναι σε πολύ καλή μέρα επιθετικά. Ο Τζίμι όμως στο Game 2 έδειξε το πόσο ώριμος είναι φέτος, αφού μοίρασε ιδανικά τη μπάλα και άφησε ακόμα και νεαρούς συμπαίκτες να βγουν μπροστά όπως ο Χίροου και φυσικά ο έμπειρος και εξαιρετικός στα playoffs Ντράγκιτς.

Ο Μπάτλερ δεν χάλασε ούτε μια επίθεση της ομάδας του, δεν πήρε ούτε μια τραβηγμένη προσπάθεια. Μοίραζε τη μπάλα στους συμπαίκτες του και έπαιζε την κλασική σκυλίσια άμυνα του. Εκτός των 13 πόντων είχε και 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ.

Και παρόλο που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση επιθετικά και άφησε χώρο στους υπολοίπους, δεν θα μπορούσε να μην πάρει την τελευταία προσπάθεια. Οι παίκτες με προσωπικότητα, οι ηγέτες έτσι κάνουν. Και ο Τζίμι είναι ένας από αυτούς. Κατάφερε να κρίνει ακόμα ένα ματς κόντρα στους Μπακς, αφού πήγε στη γραμμή των βολών στην τελευταία φάση του αγώνα μετά το φάουλ του Αντετοκούνμπο και τελείωσε το ματς.

Have to imagine Jimmy Butler may never walk again after this vicious foul by Giannis pic.twitter.com/yAUXzND5K9

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 3, 2020