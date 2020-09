Μπάτλερ: «Είπα στους συμπαίκτες μου ότι δεν θα τους έδινα πάσα και δεν είχαν πρόβλημα» (vid)

Ο «Jimmy Buckets» τελείωσε το Game 1 των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας με 40 πόντους και ήταν εκείνος που χάρισε στο Μαϊάμι τη νίκη και το 1-0 στη σειρά.

Μετά το τέλος είπε ότι είχε και την απόλυτη εμπιστοσύνη των συμπαικτών του: «Τους είπα ότι δεν πρόκειται να δώσω κάποια πάσα. Έβαλα κάποια σουτ και μου είπαν: 'Εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα'. Βέβαια δεν ξέρω αν θα γίνουν έτσι τα πράγματα και στο επόμενο ματς. Ελπίζω να είναι ο Τάιλερ (σ.σ. Χίροου) στην ίδια θέση γιατί νιώθει ότι δεν θα αστοχήσει ή ο Μπαμ (σ.σ. Αντεμπάγιο). Σας λέω έχουμε πολλά παιδιά που νιώθουν τόσο άνετα και που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Μάλιστα είπε ότι «έχω δει να παίζουν πολλοί μεγάλοι παίκτες και είναι υπέροχο να έχω δίπλα μου τον Ντουέιν Ουέιντ. Πάντα με παίρνει τηλέφωνο και πάντα είναι ο πρώτος που μου στέλνει μήνυμα όταν επιστρέφω στα αποδυτήρια. Νιώθω ότι ακόμα και τώρα συνεχίζω να μαθαίνω και το μόνο που θέλω είναι να νικάω».

Heat’s Jimmy Butler (playoff career-high 40 points in Game 1 win over Bucks) on his fourth-quarter takeover: “Say what you will, but I told my teammates I probably wasn’t going to pass the ball. I made a couple of shots and they said, ‘That’s fine with me.’” pic.twitter.com/W92baqW2dA

Heat’s Jimmy Butler (40 points in Game 1 win over Bucks) on taking over playoff games: “I’ve watched so many great players. It’s great to have @DwyaneWade in my corner. He’s always in my phone. He’s the first person who texted me tonight when I got back to the locker room.” pic.twitter.com/ekbPKMnIDS

