Game 1 Μπακς - Χιτ 104-115: «Τιμωρός» Μπάτλερ και προβάδισμα το Μαϊάμι! (vids)

Είναι οι... κακοί δαίμονες των Μπακς και το απέδειξαν για ακόμα μια φορά.

Οι ψυχωμένοι Χιτ κατάφεραν να... κλειδώσουν τα... ελάφια και να κάνουν το 1-0 τη σειρά με σκορ 115-104, με τον Μπάτλερ να καθαρίζει το ματς στα τελευταία λεπτά.

O Γιάννης Αντετοκούνμππ που κέρασε μια φοβερή τάπα τον Μπάτλερ και έκανε ξανά airball σε βολή, είχε 3 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Κρις Μίντλετον είχε κέφια με 24 πόντους στα πρώτα 24 λεπτά. Τα... ελάφια σούταραν με 9/17 τρίποντα στο ημίχρονο.

Oι Χιτ κατάφεραν να περάσουν μπροστά και να κλείσουν την τρίτη περίοδο στο +6 (86-92) χάρη στον Ντράγκιτς. Ο Μπάτλερ έβαλε 3 σερί μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Λόπεζ απάντησε για το 106-101. Ο Χίροου με τρίποντο έγραψε το 109-101, ενώ ο Μίντλετον έκανε λάθος στην επόμενη επίθεση. Ο Μίντλετον μείωσε σε 111-104, 1 λεπτό για το τέλος, όμως ο Γιάννης έκανε λάθος στη συνέχεια.Ο Μπάτλερ έγραψε το 113-104 και τέλειωσε το ματς.

Για τους νικητές ο Jimmy Buckets είχε 40 πόντους (ρεκόρ καριέρας), Ντράγκιτς μέτρησε 27, ενώ ο Αντεμπάγιο βοήθησε πολύ με 12 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Αντετοκούνμπο είχε 18, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, Μίντλετον μέτρησε 28 και ο Λόπεζ 24.

Οι Μπακς τελείωσαν το ματς με 16/35 τρίποντα, ενώ οι Χιτ έκαναν εξαιρετική δουλειά με πολλούς πόντους από το... ζωγραφιστό.

Ο Greek Greak ήταν πολύ άστοχος στις βολές, αφού τελείωσε το ματς με 4/12.

Let It Fly Giannis! pic.twitter.com/akf97go1jt

Coast to coast jam. pic.twitter.com/GNfThdRUyO

Get that outta here. pic.twitter.com/1PmdOkpgH2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 31, 2020