Μπακς: Το στατιστικo που δείχνει ότι θα αποκλειστούν! (pic)

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Μπακς.

Τα... ελάφια ηττήθηκαν από τους Χιτ και πλέον βρίσκονται στο 2-0, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δέχθηκε ξανά κριτική από τον Τζέφερσον να είναι σκασμένος μετά το ματς.

Με αυτόν τον τρόπο το Μιλγουόκι έγινε η 12η ομάδα στην ιστορία της postseason που βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0, ενώ έχει το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα.

Οι υπόλοιπες 11 στο τέλος της σειράς αποκλείστηκαν.

Επιπλέον οι Χιτ έγιναν η ομάδα που ξεκινά με 6-0 και έχουν την χειρότερη θέση (5) όταν μπήκαν στα playoffs.

According to Elias, the Bucks are the 12th team to trail 2-0 in a best-of-7 series after having the best record in the NBA during the regular season. The 11 previous teams all lost that series.

Miami is the lowest seed (5) to start a postseason 6-0 since seeding began in 1983-84 pic.twitter.com/y7Bkwh2x46

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 3, 2020