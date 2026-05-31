Ο Απόλλων Σμύρνης αυτή τη φορά νίκησε με διπλό σκορ τη Βουλιαγμένη (14-7) στο «Σεράφειο», στον αγώνα που επαναλήφθηκε για δύο και πλέον οκτάλεπτα, για το 1-0 στους μικρούς τελικούς της Water Polo League ανδρών.

Ο πρώτος αγώνας των μικρών τελικών στη Water Polo League ανδρών πέρασε από... φουρτούνες, αλλά τελικά είχε τον ίδιο νικητή, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε και πάλι τη Βουλιαγμένη, αυτή τη φορά με το εντυπωσιακό 14-7 στο «Σεράφειο» κι απέχει ένα βήμα για να κλείσει τη σεζόν με την 3η θέση στο πρωτάθλημα και να εξασφαλίσει την απευθείας παρουσία στους ομίλους του Euro Cup της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» αρχικά είχε επικρατήσει με 14-13 στις 27 Μαΐου, όμως η Βουλιαγμένη είχε καταθέσει ένσταση, δικαιώθηκε από την ΚΕΔ, που αποφάσισε την επανάληψη του αγώνα από τα 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της β' περιόδου και με το σκορ στο 6-4 υπέρ του Απόλλωνα.

Στη συνέχεια, οι διοικούντες τον Απόλλωνα απέσυραν την προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ και ο αγώνας συνεχίστηκε για 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα το βράδυ της Κυριακής (31/5) στο «Σεράφειο».

Κι εκεί ο Απόλλων κυριάρχησε, ξέφυγε με 8-4 στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου, με σερί 3-0 άνοιξε τη διαφορά στο 10-6 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 14-7.

Το επόμενο ραντεβού τους είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (2/6, 19:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού, ενώ αν χρειασθεί και 3ο ματς θα διεξαχθεί την Πέμπτη (4/6) στις 21:00 στο «Σεράφειο».

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-1, 3-2, 5-1.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 2, Ρομπόπουλος 2, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Σάρρος.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος, Δεληγιάννης, Χατζής 2, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε, Σπάχιτς, Λεβαντής, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.