Η ΚΕΔ έκανε δεκτή την ένσταση της Βουλιαγμένης και ο αγώνας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο «Σεράφειο» θα παιχθεί ξανά για 16:17 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-13 το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στο «Σεράφειο», στον 1ο αγώνα των μικρών τελικών της Water Polo League ανδρών, όμως η επικράτηση της «ελαφράς ταξιαρχίας» είναι ως μη γενόμενη.

Η Βουλιαγμένη κατέθεσε ένσταση για μια φάση στο τέλος της β' περιόδου, με την ΚΕΔ να την κάνει δεκτή, ορίζοντας την επανάληψη του αγώνα για 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα.

Η συνέχεια του αγώνα θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (29/5, 21:00), με το παιχνίδι να αρχίζει ξανά 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του 2ου οκταλέπτου και τον Απόλλωνα να προηγείται με 6-4.

Τι συνέβη; Στα 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της β' περιόδου, η Βουλιαγμένη κέρδισε παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Μυρίλου, όμως από λάθος της γραμματείας η σημαία που έδινε το δικαίωμα επιστροφής στον παίκτη των γηπεδούχων σηκώθηκε στα 10 δευτερόλεπτα, αντί των 18, όπως προβλέπεται.Με βάση αυτό η ένσταση της Βουλιαγμένης έγινε δεκτή. Το 2ο παιχνίδι της σειράς θα γίνει στον Λαιμό την Κυριακή (31/5, 17:00). Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και χαρίζει θέση στους ομίλους του Euro Cup.

Για τον Απόλλωνα Σμύρνης, λες και το 'χει η μοίρα του, είναι η 2η φορά που του συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό. Την Πρωτομαγιά του 2025 χρειάστηκε να επαναληφθούν τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα του αγώνα με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, τότε οι παίκτες του έβγαλαν την άμυνα με παίκτη λιγότερο, διατηρώντας το νικηφόρο 15-14, σε παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος.

