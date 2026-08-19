Ο Γιάννης Κεχαλάρης άφησε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, κατηφορίζοντας στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο Απόλλων Σμύρνης συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας πόλο και ο Γιάννης Κεχαλάρης είναι το τελευταίο απόκτημα της ομάδας.

Ο 24χρονος παίκτης που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας, μετακομίζει από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην «ελαφρά ταξιαρχία» θέλουν να επενδύσουν στις εμπειρίες που έχει αποκτήσει, αγωνιζόμενος από την ηλικία των 15 ετών με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη μεγάλη κατηγορία.

H ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία του για τη σεζόν 2026-27 με τον Γιάννη Κεχαλάρη!

Οι "κυανόλευκοι" με την κίνηση αυτή κάνουν δικό τους έναν εκ των ποιοτικότερων περιφερειακών του ελληνικού Πρωταθλήματος, ο οποίος, επιπλέον – και με βάση τα όσα επιτάσσει το σύγχρονο πόλο μετά την αλλαγή των κανονισμών – έχει την ικανότητα να προσφέρει και σε περισσότερες από μία θέσεις στην πισίνα. Και αναλόγως αναμένεται να αξιοποιηθεί από τον προπονητή της… αμφίβιας "ελαφράς ταξιαρχίας", Τεό Λοράντο!

Πρόκειται για έναν παίκτη πολυεργαλείο, ο οποίος στα 24 χρόνια του έχει ήδη πολύ πλούσιες παραστάσεις από Ελλάδα και Ευρώπη, όντας διεθνής με όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Ο γεννηθείς στις 26/06/2002 Γιάννης Κεχαλάρης ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το πόλο από την ηλικία των 6 ετών, αγωνιζόμενος από τα 15 του κιόλας χρόνια στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ, αποκτώντας μέχρι σήμερα σημαντικές εμπειρίες, έχοντας, παράλληλα, σημαίνοντα ρόλο, σε υψηλό επίπεδο.

Tην περυσινή σεζόν, μάλιστα, διετέλεσε αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά σκοράροντας 60 γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ τη σεζόν 2023-24 ήταν εκ των πρωταγωνιστών (όπως όλα τα τελευταία χρόνια) του ΠΑΟΚ στην κατάκτηση της 3ης θέσης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, με σημαντικότερη διάκριση την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων το 2018 στην Ουγγαρία.

Το 2019 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Γεωργία, όπου η Εθνική ομάδα κατέλαβε την 4η θέση, ενώ το 2021 ήταν μέλος της Εθνικής Νέων Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πράγας, κατακτώντας την 8η θέση ως συμπαίκτης του Τάσου Μυρίλου, με τον οποίο θα ξανασμίξει στον Απόλλωνα. Τέλος το 2023 συμμετείχε στην Πανεπιστημιάδα, όπου η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση, έχοντας τότε συμπαίκτες και τους Νίκο Γαρδίκα, Χάρη Ρομπόπουλο και Νίκο Μητράκη.

Ο Γιάννη Κεχαλάρης, που αποτελεί σαφώς μια σπουδαία προσθήκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης εν όψει της νέας σεζόν, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr, για τη μεταγραφή του στους «κυανόλευκους»:

"Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην αθλητική μου καριέρα. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να εντάσσομαι σε έναν τόσο ιστορικό και σπουδαίο σύλλογο, όπως ο Απόλλων Σμύρνης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τον προπονητή και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά, ώστε να τους ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη".

Γιάννη, καλώς όρισες στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης!».