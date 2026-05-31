Ο Παναθηναϊκός συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, είναι έτοιμος να ντύσει στα «πράσινα» τον 31χρονο Ιταλό διεθνή, Βιντσέντζο Ντόλτσε, που αγωνίζεται στην Μπρέσια.

Η Water Polo League ανδρών ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται πρωταθλητής κόντρα στον Παναθηναϊκό, που επέστρεψε στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για το «τριφύλλι» και το στρατόπεδο των «πρασίνων» πλέον θα συνεχιστεί ο σχεδιασμός, που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες για τη νέα αγωνιστική χρονιά, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή, καθώς πέρα από τον στόχο του πρωταθλήματος υπάρχει και η πρόκληση του Champions League.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Παναθηναϊκός κινείται ιταλικά, καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Βιτσέντζο Ντόλτσε. Στον Παναθηναϊκό ποντάρουν στην εμπειρία του 31χρονου παίκτη της Μπρέσια και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, για την ενίσχυση στη θέση των αμυντικών, αλλά και για μια επιπλέον αξιόπιστη λύση στον κεντρικό άξονα της περιφερειακής γραμμής.

Ο Ντόλτσε αναμένεται να είναι η 3η σημαντική κίνηση του Παναθηναϊκού, μετά τους Δημήτρη Νικολαΐδη για τη θέση των φουνταριστών και τον περιφερειακό Στάθη Καλογερόπουλο, που διεκδικεί με τη Μαρσέιγ τον τίτλο στο Euro Cup.

O Βιτσέντζο Ντόλτσε, που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Νομική, αγωνίζεται στην Μπρέσια από το 2020, έχει κατακτήσει μαζί της το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2021, ενώ νωρίτερα με το σκουφάκι της Ποζίλιπο Νάπολι, κατέκτησε το Euro Cup (2015).

Mε την εθνική ομάδα της Ιταλίας και κάτω από τις τεχνικές οδηγίες του Σάντρο Καμπάνια, ο Ντόλτσε έχει στη συλλογή του το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γκουανζού το 2019 και το ασημένιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022, σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων έχει να επιδείξει το χάλκινο μετάλλιο στο Ζάγκρεμπ το 2024.