Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει αντιπάλους στα προκριματικά του Champions League

Hμέρα κληρώσεων στα κύπελλα Ευρώπης η Παρασκευή, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει αντιπάλους στην προκριματική φάση του Champions League.

O Παναθηναϊκός άρχισε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8, 12:00) θα μάθει τους αντιπάλους του στην προκριματική φάση του Champions League.

To «τριφύλλι» φιναλίστ απέναντι στον Ολυμπιακό στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, θα αγωνιστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης, που θα γίνουν το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά θα πάρουν μέρος 11 ομάδες, για να προκύψουν οι έξι που θα συμπληρώσουν τη 16άδα του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Στην κλήρωση της προκριματικής φάσης θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και μια των τριών. Οι δύο πρώτες ομάδες ανά όμιλο θα προκριθούν στην επόμενη φάση, οι άλλες πέντε θα συνεχίσουν στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

1.Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

2.Μπρέσια (Ιταλία)

3.Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

4.Σαμπαντέλ (Ισπανία)

5.Οραντέα (Ρουμανία)

6.Χόνβεντ (Ουγγαρία)

7.Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

8.Σπαντάου Βερολίνου (Ελλάδα)

9.Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

10.Στρασβούργο (Γαλλία)

11.Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Oι ομάδες στη 1η φάση των ομίλων (Φάση των «16»)

1.Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

2.Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

3.Προ Ρέκο (Ιταλία)

4.Ολυμπιακός (Ελλάδα)

5.Μαρσέιγ (Γαλλία)

6.Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

7.Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

8.Ανόβερο (Γερμανία)

9.Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

10.Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Κληρώσεις σε Champions League γυναικών και Euro Cup

Παράλληλα την Πέμπτη θα διεξαχθούν άλλες τρεις κληρώσεις. Ο Εθνικός και η Γλυφάδα θα μάθουν τις αντιπάλους τους στα προκριματικά του Champions League γυναικών. Aπό τις 14 συνολικά ομάδες, οι οκτώ θα συνεχίσουν στους ομίλους της φάση των «16», όπου ήδη περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Εδώ η προκριματική φάση θα διεξαχθεί το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου.

O Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη είναι ανάμεσα στις 21 ομάδες που θα πάρουν μέρος στους προκριματικούς ομίλους του Euro Cup ανδρών. Ο Απόλλων θα διοργανώσει έναν από τους πέντε ομίλους, από όπου θα προκύψουν οι 11 ομάδες, οι οποίες με τις πέντε που θα έρθουν από τo Champions League, θα δημιουργήσουν τη 16άδα.

Ο ΠΑΟΚ θα πάρει μέρος στην κλήρωση των προκριματικών του Euro Cup γυναικών, εκεί όπου ο Άλιμος είναι ήδη στη φάση των ομίλων.