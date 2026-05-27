Ο Απόλλων Σμύρνης μια θέση μακριά από τους ομίλους του Εuro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-13 για το 1-0 στους μικρούς τελικούς στη Water Polo League ανδρών.

O Aπόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 14-13 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, πετυχαίνοντας την 1η νίκη στη σειρά των αγώνων για την 3η θέση στη Water Polo League ανδρών.

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες κι όποια ομάδα αναδειχθεί νικήτρια πάει απευθείας στους ομίλους του Euro Cup. Το 2ο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (30/5, 17:00), στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Μετά το 11ο λεπτό, ο Απόλλων Σμύρνης με δύο γκολ από τον Ρομπόπουλο κι ένα ενδιάμεσα από τον Καπότση, προηγήθηκε με 7-4 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπογκντάνοβιτς ανέβασε τη διαφορά στο 8-4 στο 1ο λεπτό της 3ης περιόδου, ο Σολανάκης διατήρησε το +4, για το 9-5 (5:18), όμως μέχρι τη λήξη του οκταλέπτου η Βουλιαγμένη με πρωταγωνιστή τον Αγγελόπουλο μείωσε σε 11-9.

Όμως οι «μπέμπηδες» δεν κατάφεραν να γίνουν περισσότερο απειλητικοί, ο Απόλλων συντήρησε διαφορά τριών γκολ, μέχρι το 14-11 (1:36), με τη Βουλιαγμένη απλά να μειώνει στο τελικό 14-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-1, 4-5, 3-4

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς 1, Καπότσης 2, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 3, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 1, Δεληγιάννης 1, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 2, Λεβαντής, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.

