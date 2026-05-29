Ο Απόλλων Σμύρνης απέσυρε την προσφυγή στο ΑΣΑΕΔ και την Κυριακή θα αρχίσει ξανά η δράση στη σειρά των μικρών τελικών με τη Βουλιαγμένη στη Water Polo League ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης, έπειτα από επιθυμία των παικτών του, απέσυρε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κι έτσι η δράση επιστρέφει στους αγώνες για την 3η θέση στη Water Polo League ανδρών και τη θέση στους ομίλους του Euro Cup.

Ο πρώτος αγώνας θα συνεχιστεί με τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ στο 6-4 υπέρ του Απόλλωνα, το βράδυ της Κυριακής (31/5, 21:00) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο.



Ο 2ος αγώνας θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου στο κολυμβητήριο του Λαιμού στις 19:00, ενώ αν χρειαστεί και 3ος την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 21:00 στο «Σεράφειο».

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης γνωστοποιεί σε όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη την απόφασή του να αποσύρει την προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ.

Η κίνηση αυτή δεν συνιστά ένδειξη αδυναμίας της ομάδας μας ούτε φυσικά παραίτηση από τις θέσεις μας, τις οποίες διατηρούμε στο ακέραιο αναφορικά με το παράνομο και αναιτιολόγητο της απόφασης της ΚΕΔ.

Γνώμονας για τη λήψη της απόφασής μας στάθηκε αποκλειστικά η σφοδρή επιθυμία των παικτών του Απόλλωνα να αγωνιστούν άμεσα και να ξανακερδίσουν στο νερό, όπως και την περασμένη Τετάρτη στο Σεράφειο.

Οι αθλητές της ομάδας μας εξέφρασαν, εν προκειμένω, στη διοίκηση του τμήματος την έντονη θέλησή τους να κριθεί ξανά η νίκη τους στον 1ο μικρό Τελικό στον αγωνιστικό χώρο και όχι σε κάποια δικαστική αίθουσα και με τον κόσμο στο πλευρό τους να προχωρήσουν προς την επίτευξη κατάκτησης της 3ης θέσης… άμεσα!

Η διοίκηση του Απόλλωνα, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία έκδοσης απόφασης από το ΑΣΕΑΔ θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα κι έχοντας προφανώς τον ίδιο στόχο, αυτόν της άμεσης κατάκτησης της 3ης θέσης, αποφάσισε να παραιτηθεί του δικαιώματός της να προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

Η δράση, λοιπόν, ξεκινά ξανά την Κυριακή στις 21:00 το βράδυ στο Σεράφειο, με τα τελευταία 17’’ του πρώτου ημιχρόνου και με όλο το δεύτερο και το σκορ στο 6-4 υπέρ του

Απόλλωνα.

Όλοι δίπλα στον Απόλλωνα! Στηρίζουμε την προσπάθεια της… αμφίβιας «ελαφράς ταξιαρχίας» για κατάκτηση της 3ης θέσης!

ΥΓ: Η απόφασή μας αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή της ορθότητας της επίμαχης απόφασης της ΚΕΔ. Θα επανέλθουμε επί του θέματος μετά την ολοκλήρωση των μικρών τελικών».