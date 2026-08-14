O Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τον Οκτώβριο στους προκριματικούς ομίλους στο Euro Cup ανδρών.

O Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη ήταν ανάμεσα στις 21 ομάδες που πήραν μέρος στην κλήρωση των ομίλων της προκριματικής φάσης του Euro Cup ανδρών, που διεξήχθη στη Βάρνα.

Δημιουργήθηκαν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και ένας των πέντε, από όπου θα προκύψουν οι 11 ομάδες, οι οποίες με τις πέντε που θα έρθουν από τα προκριματικά του Champions League, θα δημιουργήσουν τη 16άδα.

Ο Απόλλων Σμύρνης θα φιλοξενήσει τον Β' Όμιλο, που περιλαμβάνει πέντε ομάδες, με τις τρεις πρώτες να πηγαίνουν στη φάση των «16».

Οι αντίπαλοί του θα είναι οι ιταλική Σαβόνα, η σερβική Παρτιζάν Βελιγραδίου, η γερμανική Ντούισμπουργκ και η ρωσική Σίντεζ Καζάν!

H Bουλιαγμένη θα ταξιδέψει στη Νάπολι για τα παιχνίδια του Δ' Ομίλου και με αντιπάλους τη γηπεδούχο Ποζίλιπο, την Μπαρτσελόνα και την Ντιναμό Βουκουρεστίου θα διεκδικήσει ένα από τα δύο εισιτήρια πρόκρισης.



Τα προκριματικά θα γίνουν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, με πιθανότητα έναρξης στις 8/10, για τον όμιλο του Απόλλωνα. Oι ομάδες που θα αποκλειστούν θα συνεχίσουν στον Conference Cup.

Οι όμιλοι των προκριματικών

1ος όμιλος (Πέι Ντε)

Πέι Ντε (Γαλλία)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

2ο όμιλος (Αθήνα)

Σαβόνα (Ιταλία)

Απόλλων Σμύρνης (Ελλάδα)

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)

Ντούισμπουργκ (Γερμανία)

Σίντεζ Καζάν (Ρωσία)



3ος όμιλος (Σάμπατς)

Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

Σάμπατς (Σερβία)

ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης (Τουρκία)

White Sharks Ανόβερου (Γερμανία)

4ος Όμιλος (Νάπολι)

Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ποζίλιπο (Ιταλία)

Ντιναμό Βιουκουρεστίου (Ρουμανία)

5ος Όμιλος (Ποντγκόριτσα)

Βαζούτας (Ουγγαρία)

Πριμόριε Ριέκα (Κροατία)

Τεράσα (Ισπανία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)



