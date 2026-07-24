Το Σάββατο και την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο, θα φιλοξενηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών.

Η κορύφωση της σεζόν στον ανοιχτό στίβο- εντός συνόρων- έφθασε, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών να κυριαρχεί αυτό το Σαββατοκύριακο στον Βόλο και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Δύο εβδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου), τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου θα πραγματοποιήσουν μια από τις τελευταίες εμφανίσεις τους πριν από ταξίδι στην Αγγλία.

Η κακοκαιρία της Παρασκευής (24/7) πέρασε και από τη Μαγνησία, όμως η μετεωρολογική πρόβλεψη για το διήμερο του πρωταθλήματος δίνει καθαρό καιρό και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών.

To Σάββατο με Καραλή και Τζένγκο

Το Σάββατο (25/7) κύριος πόλος έλξης για τους φιλάθλους αποτελούν ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκo.

To επί κοντώ ανδρών θα αρχίσει στις 18:10 και ο Καραλής επιστρέφει στο στάδιο, όπου στο περσινό πανελλήνιο πρωτάθλημα ξεπέρασε τα 6,08μ., σημειώνοντας τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του (μετά τα 6,17μ. του περασμένου Φεβρουαρίου στην Παιανία) και την κορυφαία μέχρι τώρα στον ανοιχτό.

Με τη σειρά της η Ελίνα Τζένγκο θα αρχίσει τις βολές της στον ακοντισμό στις 19:45, με στόχο να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση των 58,37μ., που έβγαλε τον Μάιο στο Τόκιο. Πέρυσι η 24χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο βαλκανικό πρωτάθλημα στον Βόλο είχε βολή στα 62.,83μ.

Την Κυριακή με Τεντόγλου και Στεφανίδη

Την Κυριακή (26/7) είναι η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου, ο τελικός του μήκους θα αρχίσει στις 18:20, με τον δις ολυμπιονίκη να βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, με αποκορύφωμα τον αγώνα του στις 10 Ιουλίου στο Μονακό και στα 8,61μ., την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και 2η καλύτερη στην καριέρα του.

Την ίδια περίπου ώρα θα αρχίσει και το επί κοντώ γυναικών (18:15), με την παρουσία της Κατερίνα Στεφανίδη, η 36χρονη ολυμπιονίκης που έχει επιστρέψει στη δράση, μετά τη γέννηση του γιου της και κάνει τα δικά της όνειρα για το ευρωπαϊκό΄.

Στον Βόλο και στο βαλκανικό πρωτάθλημα στις 10 Ιουνίου, πέτυχε το φετινό της ρεκόρ στα 4,48μ. Η Στεφανίδη θέλει να φθάσει στην 7η πανελλήνια νίκη της, απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία τον τον Φεβρουάριο ξεπέρασε τα 4,52μ.

Ο χάρτης στα αγωνίσματα ανδρών

Στα 100μ. των ανδρών, με βάση τις φετινές επιδόσεις, τον πρώτο λόγο έχουν οι Αντώνης Κατσαντώνης (10.33) και Δημήτρης Χρυσάφης (10.38) .

. Ο Γιώργος Φρανκς είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στα 200μ. (20.55) και κυρίως στα 400μ. με το πανελλήνιο ρεκόρ των 44.88, που σημείωσε στις 30 Μαΐου στις ΗΠΑ.

είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στα 200μ. (20.55) και κυρίως στα 400μ. με το πανελλήνιο ρεκόρ των 44.88, που σημείωσε στις 30 Μαΐου στις ΗΠΑ. Οι Χριστόφορος Κουτλής (1:47.18) και Χαράλαμπος Λαγός (1:47.73) έχουν τους καλύτερους χρόνους στα 800μ., ο Γιώργος Ματζαρίδης ξεχωρίζει στα 1.500μ. με τα 3:41.78, όπως και ο Ορφέας Ιωάννου στα 5.000μ. (14:38.55).

(1:47.73) έχουν τους καλύτερους χρόνους στα 800μ., ο ξεχωρίζει στα 1.500μ. με τα 3:41.78, όπως και ο στα 5.000μ. (14:38.55). Ο Χρήστος Ρούμτσιος μ ε τα φετινά 13.75 είναι με διαφορά ο ταχύτερος στα 110μ. εμπ., όπως και ο Γιώργος Τασιούλας στα 3000μ. στιπλ (8:56.43), ενώ ο Δημήτρης Λεβαντίνος, με βάση τα 50.46, πάει για τη νίκη στα 400μ. εμπ.

ε τα φετινά 13.75 είναι με διαφορά ο ταχύτερος στα 110μ. εμπ., όπως και ο στα 3000μ. στιπλ (8:56.43), ενώ ο με βάση τα 50.46, πάει για τη νίκη στα 400μ. εμπ. Στο τριπλούν ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης, με φετινό ρεκόρ στα 16,59μ., αναζητά την 13η πανελλήνια νίκη του, έχοντας για κύριο αντίπαλο τον Δημήτρη Ανδρικόπουλο (16,56μ.).

αναζητά την 13η πανελλήνια νίκη του, έχοντας για κύριο αντίπαλο τον (16,56μ.). Ο Αντρέα Μίτα με το φετινό 2,26μ. φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από τον Αντώνη Μέρλο (2,20μ.) στο ύψος

με το φετινό 2,26μ. φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από τον (2,20μ.) στο ύψος Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του πρωταθλήματος είναι ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία (64,31μ.), και ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό (71.79μ.).

στη δισκοβολία (64,31μ.), και ο στον ακοντισμό (71.79μ.). Τέλος, στη σφυροβολία αναμένεται μονομαχία ανάμεσα στους Χρήστο Φραντζεσκάκη (79,09μ.), Γιώργο Παπαναστασίου (77,71μ.) και Μιχάλη Αναστασάκη (76, 36μ.).

Ο χάρτης στα αγωνίσματα γυναικών

Στις γυναίκες και στα 100μ. και στα 200μ. κυριαρχούν οι παρουσίες της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου με φετινά ρεκόρ στα 11. 28 και στα 23.22 και της Ραφαέλας Σπανουδάκη (11.37 και 23.41).

με φετινά ρεκόρ στα 11. 28 και στα 23.22 και της (11.37 και 23.41). Η Αναστασία Ράπτη είναι η μοναδική με χρόνο κάτω από τα 53 δευτερόλεπτα (52.82) στα 400μ., στα 800μ. με ενδιαφέρον αναμένεται οι συμμμετοχές της Γεωργίας Δεσπολλάρη (2:00.32), της Εμμανουέλας Πλάκα (2:01.27) και της Ιουλιάννας Ρούσσου (2:01.27).

είναι η μοναδική με χρόνο κάτω από τα 53 δευτερόλεπτα (52.82) στα 400μ., στα 800μ. με ενδιαφέρον αναμένεται οι συμμμετοχές της (2:00.32), της (2:01.27) και της (2:01.27). Η Ρούσσου (4:14.10), με την Ανθή Κυριακοπούλου (4:12.60) είναι τα φαβορί στα 1.500μ. και οι Ειρήνη Τσουπάκη (16:40.75) και Μελίσσα Αναστασάκης (16:45.14) στα 5.000μ.

(4:12.60) είναι τα φαβορί στα 1.500μ. και οι (16:40.75) και (16:45.14) στα 5.000μ. Η Σοφία Καμπερίδου (13.40) θα προσπαθήσει να απειλήσει τη Σοφία Ιωσηφίδου (13.30) στα 100μ. εμπ. , ενώ έντονος συναγωνισμός αναμένεται στα 400μ. εμπ. ανάμεσα στη Λάουρα Ζενέγια (57.94) και τη Δήμητρα Γναφάκη (57.95).

(13.40) θα προσπαθήσει να απειλήσει τη (13.30) στα 100μ. εμπ. , ενώ έντονος συναγωνισμός αναμένεται στα 400μ. εμπ. ανάμεσα στη (57.94) και τη (57.95). Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου με 57,70μ. έχει με διαφορά την καλύτερη φετινή επίδοση στη δισκοβολία, όπως και η Σταματία Σκαρβέλη στη σφυροβολία (69,08μ.), ενώ στη σφαιροβολία ξεχωρίζουν οι Μαρία Μαγκούλια (17,00μ.) καιη 19χρονη Μαρία Ραφαηλίδου (16,80μ.).

με 57,70μ. έχει με διαφορά την καλύτερη φετινή επίδοση στη δισκοβολία, όπως και η στη σφυροβολία (69,08μ.), ενώ στη σφαιροβολία ξεχωρίζουν οι (17,00μ.) καιη 19χρονη (16,80μ.). Στο ύψος που θα γίνει με εννέα αθλήτριες ξεχωρίζουν η Παναγιώτα Δόση (1,86μ.) και η 18χρονη Ολυμπία Τζουβέλη (1.85μ.), στο μήκος γυναικών οι Αντριάνα Γκόγκα (6.58μ.) και Ναταλία Μπέση (6.51μ.) και στο τριπλούν οι Σπυριδούλα Καρύδη (14,09μ.) και Οξάνα Κορένεβα (14,00μ.).



Η ΕΡΤ 2 Σπορ θα καλύψει το πανελλήνιο πρωτάθλημα το Σάββατο (18:00-21:30) και την Κυριακή (18:00-21:00), ενλω από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα (Σάββατο 09:50-11:50, Κυριακή (08:30-11:25) και το απογευματινό εκτός των ωρών μεταδόσεων της ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα των τελικών

Σάββατο 25 Ιουλίου

17:45 Δισκοβολία (Γ)

18:10 Επί Κοντώ (Α)

18:15 Τριπλούν (Γ)

18:25 Σφαιροβολία (Α)

18:30 100μ. (Γ) Τελική Σειρά 1

18:35 Σφυροβολία (Α)

18:40 100μ. (Α) Τελική Σειρά 1

18:45 Ύψος (Γ)

19:05 100μ. εμπ. (Γ)

19:15 110μ. εμπ. (Α)

19:30 100μ. (Γ) Τελική Σειρά 2

19:40 100μ. (Α) Τελική Σειρά 2

19:45 Ακοντισμός (Γ)

19:50 400μ. (Γ)

10:55 Τριπλούν (Α)

20:00 400μ. (Α)

20:10 3.000μ. στιπλ (Α)

20:30 3.000μ. στιπλ (Γ)

20:50 1.500μ. (Γ) Τελική Σειρά 1

21:00 1.500μ. (Α) Τελική Σειρά 1

21:10 1.500μ. (Γ) Τελική Σειρά 2

21:20 1.500μ. (Α) Τελική Σειρά 2

21:40 4Χ100μ. (Γ) Τρεις Τελικές Σειρές

22:10 4Χ100μ. (Α) Τρεις Τελικές Σειρές

Κυριακή 26 Ιουλίου

17:45 Δισκοβολία (Α)

18:15 Επί Κοντώ (Γ)

18:20 Μήκος (Α)

18:25 Σφαιροβολία (Γ)

18:30 Ύψος (Α)

18:35 200μ. (Γ) Τελική Σειρά 1

18:40 Σφυροβολία (Γ) Τελικός

18:45 200μ. (Α) Τελική Σειρά 1

19:05 400μ. εμπ. (Α)

19:15 400μ. εμπ. (Γ)

19:25 200μ. (Γ) Τελική Σειρά 2

19:35 200μ. (Α) Τελική Σειρά 2

19:45 800μ. (Γ) Τελικός

19:50 Ακοντισμός (Α)

19:55 800μ. (Α)

20:00 Μήκος (Γ)

20:05 5.000μ. (Γ)

20:35 5000μ.(Α)

20:55 4Χ400μ. (Γ) Δύο τελικές σειρές

21:24 4Χ400μ. (Α) Δύο τελικές σειρές





