Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, κάνοντας προσπάθεια στα 4.48μ και ελληνικό 1-2 στο βάθρο με την Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Η Κατερίνα Στεφανίδη πραγματοποίησε ένα πολύ καλό αγώνα στο άλμα επί κοντώ στο πλαίσιο του Βαλκανικού πρωταθλήματος. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκη με προσπάθεια στα 4.48μ κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, με το βάθρο να είναι «γαλανόλευκο» στις πρώτες δύο θέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Στεφανίδη ξεκίνησε πολύ καλά με επιτυχημένες προσπάθειες ανεβαίνοντας από την αρχή στην κορυφή της κατάταξης. Από κοντά ήταν και η έτερη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία αν και με επιτυχημένες προσπάθειες στα ίδια ύψη ήταν στη δεύτερη θέση.

Η πρωτιά κρίθηκε στα 4.48μ! Η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, σε αντίθεση με την Αδαμοπούλου που τον πέρασε με την τρίτη. Οι δύο αθλήτριες δοκίμασαν προσπάθειες και στα 4.53μ., ωστόσο καμία τους δεν μπόρεσε να κάνει επιτυχημένο πέρασμα.

Έτσι, η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε το χρυσό μετάλλιο και η Αριάδνη Αδαμοπούλου το αργυρό με προσπάθεια στα 4.48μ. Το βάθρο συμπλήρωσε η αθλήτρια από το Ισραήλ, Γιάρντεν Μαντέλ με προσπάθεια στα 3.90μ.