Σύμφωνα με το Athletic, η Τότεναμ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Πορτογάλου διεθνή Πέδρο Νέτο.

Παραμένει στο Λονδίνο αλλά αλλάζει... φανέλα ο Πέδρο Νέτο! Σύμφωνα με το Athletic, η Τότεναμ κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μετακίνηση θα στοιχίσει 55 εκατ. ευρώ και το συμβόλαιο θα είναι πενταετές με την οψιόν ενός ακόμη έτους. Ακόμη, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο παίκτης αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις αύριο (25/07).

Έτσι, όπως όλα δείχνουν η ομάδα του Ντε Τσέρμπι θα ενισχυθεί με μια άκρως σημαντική κίνηση. Ο 26χρονος δεξιός εξτρέμ μπορεί να δώσει πολλές λύσεις μεσοεπιθετικά στους Σπερς. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μια γεμάτη αγωνιστική περίοδο με τους Μπλε. Σε 34 αναμετρήσεις στην Premier League σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

Ακόμα, έδωσε το «παρών» στο πρόσφατο Μουντιάλ, όπου η Πορτογαλία αποκλείστηκε από τη διοργάνωση στη φάση των «16» από την Ισπανία, που κατέκτησε το τρόπαιο.