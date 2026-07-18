Η Ελένη Ιακωβάκη πρωταθλήτρια Ευρώπης με απίθανο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό Κ18

Η Ελένη Ιακωβάκη χρειάστηκε να κατεβάσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 400μ. από τα 53.39 στα 52.38 και να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ριέτι!

Η Ελένη Ιακωβάκη από το Ριέτι αρχίζει να γράφει τη δική της ιστορία για τον ελληνικό στίβο. Η 17χρονη με μια απίθανη κούρσα στον τελικό των 400μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με ένα τρελό διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στα 52.38.

Η αθλήτρια του ΟΦΚΑ Οδυσσέα πήγε στο πρωτάθλημα με τα 53.39 που σημείωσε στις 27 Ιουνίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα, χρόνος που αποτελούσε εθνικό ρεκόρ τόσο στην κατηγορία της, όσο και σε αυτή των νεανίδων (Κ20) και στο Ριέτι το συνέτριψε κατά 61 εκατοστά του δευτερολέπτου Παράλληλα ανέβηκε στην 7η θέση της λίστας με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στη χώρα μας και είναι μόλις 17 ετών και τριών μηνών!

Στον τελικό, σε μια σπουδαία κόντρα με την Σοφία Εμμάνουελ (52.80) από την Ουγγαρία, χρειάστηκε να κατέβει στα 52.38 να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία κορασίδων και στο στάδιο της ιταλικής πόλης ο πατέρας της Περικλής Ιακωβάκης και η μητέρα της Αφροδίτη Μέντζου (πρώην πρωταθλήτρια στο αγώνισμα), να φουσκώνουν από υπερηφάνεια.

Κούρσα αναμονής, επίθεση και χρυσό

Μετά τον ημιτελικό της Παρασκευής (17/7) εκεί όπου η Ελένη Ιακωβάκη ήταν η μοναδική που κατέβηκε τα 54 δευτερόλεπτα (53.92), σημειώναμε πως αν στον τελικό έτρεχε σε χρόνο κοντά στα 53.39, μόνο από κάτι απρόβλεπτο θα έχανε το χρυσό.

Όμως ο τελικός είναι μια άλλη ιστορία. Όπως και στη 2η ημιτελική σειρά, έτσι και στον τελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έτρεξε δίπλα στη Σοφία Εμμάνουελ.

Η 16χρονη από την Ουγγαρία επέλεξε και πάλι να φύγει πιο γρήγορα από την Ιακωβάκη, που έκανε κούρσα αναμονής και στο βιράζ των 200μ. εξαπέλυσε την επίθεσή της, βρέθηκε στην κορυφή της κούρσας κι αντέχοντας στην πίεση, τερμάτισε σε 52.38.

Η Ιακωβάκη παρέσυρε την Εμμάνουελ σε ρεκόρ Ουγγαρίας Κ18 (52.80), ατομικό ρεκόρ σημείωσε η Zοφία Πάσιερμπεκ (Πολωνία) 53.08, που πήρε το χάλκινο, ατομικό και η Αννα Πάντσεφ (Γερμανία) 54.08, που έμεινε στην άχαρη 4η θέση.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ελένη Ιακωβάκη (Ελλάδα) 52.38

2.Σοφία Εμμάνουελ (Ουγγαρία) 52.80

3.Zοφία Πάσιερμπεκ (Πολωνία) 53.08

4.Αννα Πάντσεφ (Γερμανία) 54.08

5.Νόα Τσοντοκούφα (Μ. Βρετανία) 54.16

6.Άννα Τσερόφσκα (Τσεχία) 54.34

7.Μίκολ Καντίτι (Ιταλία) 55.00

8.Μαρτίνα Μάχαλα (Πολωνία) 54.36



Τα χρυσά μετάλλια της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά Κ18

Η εθνική ομάδα μετρά πλέον τρία μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ριέτι, μετά τα ασημένια από την Αποστολία Αντωνάτου στα 100μ. και τον Πέτρο Κασσαβήτα στη σφυροβολία.

Η Ιακωβάκη χάρισε στην Ελλάδα το 7ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης, αυξάνοντας τη συνολική συγκομιδή στα 18 μετάλλια (7-6-5).