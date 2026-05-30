Ο Γιώργος Φρανκς έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έτρεξε τα 400μ. πιο γρήγορα από τα 45 δευτερόλεπτα. Ο 22χρονος πρωταθλητής σημείωσε 44.88 στους Περιφερειακούς Αγώνες του NCAA στο Κεντάκι, κατέλαβε την έκτη θέση στη σειρά του και τη 10η στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η επίδοσή του αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών Κ23, ρεκόρ που ανήκαν στον Δημήτρη Ρέγα με 45:11 και είχαν σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 στο ΟΑΚΑ, ενώ συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ των 45.20 που είχε από τον Μάιο του 2025.

Παράλληλα, ο Φρανκς με τα 44.88 ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των ταχύτερων Ευρωπαίων για το 2026, μπροστά από τον Γάλλο, Σαμουέλ Βεσάτ (44.94) και τον Ολλανδό, Γιόνας Πίτζφερς (44.95).

Ο Φρανκς εξασφάλισε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο (10-16/8) στο Μπέρμιγχαμ, θέτοντας υποψηφιότητα για μια μεγάλη επιτυχία.

Μετά την ολοκλήρωση του NCAA (10-13 Ιουνίου, Γιουτζίν), ο Φρανκς αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σειρά δυνατών αγώνων και να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση στη Μεγάλη Βρετανία.



