Ο Τάχα Άλι θα υποβληθεί το Σάββατο σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί ικανοποίηση φυσικά για τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, αλλά και αγωνία για την κατάσταση του Τάχα Άλι.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος τραυματίστηκε στην αρχή του αγώνα, σε σύγκρουση με τον Κεντζιόρα, έχει πρόβλημα στον αριστερό ώμο και αύριο Σάββατο θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Το ευχάριστο για τον Αλέσιο Λίσι, είναι ότι ο Σορετίρε, που παίζει επίσης στο αριστερό άκρο συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, σε αντίθεση με τους Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο μετά την αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι.

Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις rondo, παιχνίδι κατοχής, τελειώματα και παιχνίδι μικρού χώρου.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης.

Ο Τάχα Άλι, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις το Σάββατο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».